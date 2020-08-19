«Мне не давали еды, грубо обращались»: 67-летнюю сыктывкарку три дня продержали в спецприемнике

Странный и весьма неприятный случай произошел в столице Коми. Пожилая женщина рассказала о том, что несколько дней стражи правопорядка беспричинно удерживали ее в спецприемнике. Портал PG11.ru выяснил подробности.

17 августа общественный деятель, правозащитник Игорь Сажин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» жалобу сыктывкарки:

- Сижу сегодня над одной жалобой и ни как не могу понять, как до этого докатилась полиция Сыктывкара. Может, кто-то мне объяснит. 8 августа женщина пошла в паспортный стол в Сыктывкаре. Во время работы с документами работник паспортного стола порвала паспорт у женщины, видимо, случайно. Женщина расстроилась и поругалась с работником паспортного стола. Но жить как-то с порванным паспортом надо. Для этого женщина попросила составить документ о порче паспорта в паспортном столе. Этот документ я держу в руках, - рассказал на своей странице Игорь Сажин.

Но, как написано в посте Игоря, дальше события стали разворачиваться по какому-то странному сценарию. Вдруг в кабинете паспортного стола появился работник полиции и предложил женщине проехать в дежурную часть, как он заявил, для составления заявления по поводу испорченного паспорта. Женщина согласилась и поехала в дежурную часть полиции. Общественник пишет, что дальше ее обыскали в дежурной части, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, как уголовницу. Потом с ней работал дознаватель, который опросил ее по инциденту в паспортном столе. Женщина думала, что это все предшествует ее заявлению по поводу порчи паспорта работником паспортного стола, но происходящее удивляло ее все больше и больше.

- Целый день женщина провела в дежурной части и ее почему-то держали за решеткой. Никто ее не кормил и даже не давал воды. При том, что у женщины диабет. Вечером ее увезли в спецприемник города Сыктывкара. При этом никто не давал никаких пояснений, в связи с чем вообще все это происходит. Ее поместили в трехместную камеру с курящими женщинами. Опять же еду никто не давал, но наконец стали давать воду. Переночевав в спецприемнике Сыктывкара, женщина утром опять попросила пояснить, в связи с чем она находится в месте лишения свободы, но работники спецприемника не смогли дать ей пояснений. С утра начали кормить, но у женщины начались сильные головные боли, и она просто не смогла поесть. Для нее вызвали скорую, врачи осмотрели ее, дали таблеток и женщине полегчало, - пишет Игорь Сажин.

Как рассказала пенсионерка, камера, в которой ее держали, была тесная и грязная, пол не мытый, посуда для еды пластиковая и черная от использования, туалет не мытый и дурно пахнущий, стены облезлые. Женщина попросила у работников спецприемника телефон, чтобы позвонить и сообщить знакомым о том, что с ней происходит. Второго звонка женщине не дали (она хотела успокоить родственников) и сказали, что для звонка по телефону надо записываться с утра. Еще один день она провела без еды, сначала из-за головной боли, потом из-за расстройства, что ей не дали позвонить. Еще ее сильно удивило, что ужин в спецприемнике дается в 16 часов и до утра больше никакой еды не дают.

- На третий день, а это было 10 августа, женщина потребовала объяснить, на каком основании ее держат в спецприемнике или она объявит голодовку. Работники спецприемника опять не смогли ей ничего объяснить и ближе к обеду вдруг сообщили, что состоится суд по поводу ее «неповиновения законным требованиям работников полиции». Женщина наконец узнала, в чем ее обвиняют и почему ее, больную диабетом, держат в спецприемнике. Возмущенная, она отказалась идти на суд, тем более что ей сообщили, что суд будут проходить по конференц-связи прямо в спецприемнике. Около двух часов дня ее вызвали из камеры и сказали, что она свободна. Женщина попросила дать ей хотя бы какой-то документ или решение суда на основании которого она находилась в спецприемнике Сыктывкара. Но работники полиции пожали плечами, потому что у них никаких документов не было. Ей только сказали, что судья вернул ее дело обратно в полицию.

Как сообщила сама пенсионерка корреспонденту портала PG11.ru, она до сих пор не имеет ни малейшего понятия, за что ее задержали.

- На мои вопросы никто не отвечал, обращались со мной грубо. Три раза перетрясли личные вещи, сняли отпечатки пальцев. Документов никаких не дали, - рассказала женщина.

Паспорта у горожанки, как она расказала, тоже до сих пор нет - ни старого, ни нового. Женщина обратилась с жалобой в МВД и прокуратуру, а также к правозащитникам.

Как сообщили в УМВД по городу Сыктывкару, в отдел по вопросам миграции поступило письменное заявление гражданки о снятии с регистрационного учета. Обращения подаются с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Женщина-заявитель обратилась с просьбой о копировании паспорта непосредственно в здании учреждения. Предъявленный документ имел явные признаки подделки.

Для дальнейшего разбирательства гражданку доставили в дежурную часть, где та оказала активное сопротивление сотрудникам полиции, таким образом совершив правонарушение, предусмотренное частью 1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Паспорт с признаками подделки изъят для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы считаете, на самом ли деле все было так, как рассказала пенсионерка? Что бы вы сделали на ее месте? Делитесь в комментариях!