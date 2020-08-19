Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться?
Главная
Новости
«Мне не давали еды, грубо обращались»: 67-летнюю сыктывкарку три дня продержали в спецприемнике

«Мне не давали еды, грубо обращались»: 67-летнюю сыктывкарку три дня продержали в спецприемнике

19 августа 2020 Возрастное ограничение: 12+
www.vnd12.ru / Спецприемник
По предварительным данным, женщина пришла в паспортный стол с поддельными документами

Странный и весьма неприятный случай произошел в столице Коми. Пожилая женщина рассказала о том, что несколько дней стражи правопорядка беспричинно удерживали ее в спецприемнике. Портал PG11.ru выяснил подробности.

17 августа общественный деятель, правозащитник Игорь Сажин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» жалобу сыктывкарки:

- Сижу сегодня над одной жалобой и ни как не могу понять, как до этого докатилась полиция Сыктывкара. Может, кто-то мне объяснит. 8 августа женщина пошла в паспортный стол в Сыктывкаре. Во время работы с документами работник паспортного стола порвала паспорт у женщины, видимо, случайно. Женщина расстроилась и поругалась с работником паспортного стола. Но жить как-то с порванным паспортом надо. Для этого женщина попросила составить документ о порче паспорта в паспортном столе. Этот документ я держу в руках, - рассказал на своей странице Игорь Сажин.

Но, как написано в посте Игоря, дальше события стали разворачиваться по какому-то странному сценарию. Вдруг в кабинете паспортного стола появился работник полиции и предложил женщине проехать в дежурную часть, как он заявил, для составления заявления по поводу испорченного паспорта. Женщина согласилась и поехала в дежурную часть полиции. Общественник пишет, что дальше ее обыскали в дежурной части, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, как уголовницу. Потом с ней работал дознаватель, который опросил ее по инциденту в паспортном столе. Женщина думала, что это все предшествует ее заявлению по поводу порчи паспорта работником паспортного стола, но происходящее удивляло ее все больше и больше.

- Целый день женщина провела в дежурной части и ее почему-то держали за решеткой. Никто ее не кормил и даже не давал воды. При том, что у женщины диабет. Вечером ее увезли в спецприемник города Сыктывкара. При этом никто не давал никаких пояснений, в связи с чем вообще все это происходит. Ее поместили в трехместную камеру с курящими женщинами. Опять же еду никто не давал, но наконец стали давать воду. Переночевав в спецприемнике Сыктывкара, женщина утром опять попросила пояснить, в связи с чем она находится в месте лишения свободы, но работники спецприемника не смогли дать ей пояснений. С утра начали кормить, но у женщины начались сильные головные боли, и она просто не смогла поесть. Для нее вызвали скорую, врачи осмотрели ее, дали таблеток и женщине полегчало, - пишет Игорь Сажин.

Как рассказала пенсионерка, камера, в которой ее держали, была тесная и грязная, пол не мытый, посуда для еды пластиковая и черная от использования, туалет не мытый и дурно пахнущий, стены облезлые. Женщина попросила у работников спецприемника телефон, чтобы позвонить и сообщить знакомым о том, что с ней происходит. Второго звонка женщине не дали (она хотела успокоить родственников) и сказали, что для звонка по телефону надо записываться с утра. Еще один день она провела без еды, сначала из-за головной боли, потом из-за расстройства, что ей не дали позвонить. Еще ее сильно удивило, что ужин в спецприемнике дается в 16 часов и до утра больше никакой еды не дают.

- На третий день, а это было 10 августа, женщина потребовала объяснить, на каком основании ее держат в спецприемнике или она объявит голодовку. Работники спецприемника опять не смогли ей ничего объяснить и ближе к обеду вдруг сообщили, что состоится суд по поводу ее «неповиновения законным требованиям работников полиции». Женщина наконец узнала, в чем ее обвиняют и почему ее, больную диабетом, держат в спецприемнике. Возмущенная, она отказалась идти на суд, тем более что ей сообщили, что суд будут проходить по конференц-связи прямо в спецприемнике. Около двух часов дня ее вызвали из камеры и сказали, что она свободна. Женщина попросила дать ей хотя бы какой-то документ или решение суда на основании которого она находилась в спецприемнике Сыктывкара. Но работники полиции пожали плечами, потому что у них никаких документов не было. Ей только сказали, что судья вернул ее дело обратно в полицию. 

Как сообщила сама пенсионерка корреспонденту портала PG11.ru, она до сих пор не имеет ни малейшего понятия, за что ее задержали.

- На мои вопросы никто не отвечал, обращались со мной грубо. Три раза перетрясли личные вещи, сняли отпечатки пальцев. Документов никаких не дали, - рассказала женщина.

Паспорта у горожанки, как она расказала, тоже до сих пор нет - ни старого, ни нового. Женщина обратилась с жалобой в МВД и прокуратуру, а также к правозащитникам.

Как сообщили в УМВД по городу Сыктывкару, в отдел по вопросам миграции поступило письменное заявление гражданки о снятии с регистрационного учета. Обращения подаются с приложением копии документа, удостоверяющего личность.  Женщина-заявитель обратилась с просьбой о копировании паспорта непосредственно в здании учреждения. Предъявленный документ имел явные признаки подделки.

Для дальнейшего разбирательства гражданку доставили в дежурную часть, где та оказала активное сопротивление сотрудникам полиции, таким образом совершив правонарушение, предусмотренное частью 1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). 

Паспорт с признаками подделки изъят для проведения экспертизы. По данному факту проводится проверка.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А как вы считаете, на самом ли деле все было так, как рассказала пенсионерка? Что бы вы сделали на ее месте? Делитесь в комментариях!

КОММЕНТИРОВАТЬ
Полиция

Читайте также: В Коми молодых девушек шантажировали интимными фото

Комментарии 1

19 минут назад Горожанин
Ублюдская карательная система, меня из-за штрафа в 500 руб. продержали больше четырёх суток. Даже звонок родственникам сделать не дали, сволочи.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Проверка слухов: введут ли в Сыктывкаре карантин с 20 сентября? Посмотреть все

Редакция рекомендует

17 августа
«Переведите средства на безопасный счет»: в Сыктывкаре появился новый способ воровства денег Читать
15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
14 августа
Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
сегодня Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
14 августа «Не лопнет даже в самолете»: пластический хирург из Кирова рассказал, из чего делают силиконовые имплантаты
14 августа Вернули тепло детям
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru