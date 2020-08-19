Выяснилось, на сколько повысят МРОТ в 2021 году

Минтруд России подготовил Проект Приказа «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года». Об этом сообщает портал garant.ru.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения планируется установить на уровне 12 392 руб. Напомним, что по размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2020 года определяется МРОТ на 2021 год. Таким образом, МРОТ в следующем году может вырасти на 262 руб. (сейчас он составляет 12 130 руб. в месяц).

Кстати, недавно в Министерстве финансов России предложили приостановить индексацию зарплат чиновников. При этом в ведомстве не указали, как много удастся сэкономить средств. Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году. Данная мера представлена в перечне других для коррекции базовых бюджетных ассигнований.

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