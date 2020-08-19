Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться?
Главная
Новости
«Главе поселка плевать на все»: житель Коми своими силами ремонтирует дорогу

«Главе поселка плевать на все»: житель Коми своими силами ремонтирует дорогу

19 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео / Житель Коми своими силами ремонтирует дорогу
Мужчина вручную раскидывал щебенку

Один из жителей коми поселка потерял терпение и своими силами начал ремонт дороги. Об этом он рассказал в социальной сети «ВКонтакте». Портал PG11.ru выяснил все подробности.

Андрей Головка - 55-летний житель поселка Язель, который находится в Сыктывдинском районе Республики Коми. Андрей - староста населенного пункта, к которому за помощью может обратиться каждый местный житель. Мужчина рассказал корреспонденту портала PG11.ru, что дороги в поселке постоянно находятся в ужасном состоянии:

- Зимой удалось добиться, чтобы грейдером выровняли дорогу. Но весной, летом не допроситься.

Андрей рассказал, что не раз просил главу администрации села Часово заказать автогрейдер, но безуспешно. 

- Вернулся из отпуска, встретил ее лично на улице. А на дороге красота: лужи, ямы. Спросил у нее, как ей поездка по дорогам поселка. «Отличная дорога, не нужен грейдер», - ответила. 

В конечном счете мужчина потерял терпение, договорился со знакомыми, которые помогли ему довезти щебень и самостоятельно засыпал одну из самых крупных ям.

- Даже фото до/после нет, я как-то не подумал их делать. Мимо знакомая проходила, я и попросил снять, мол, вот, сам грейдером заделался, ровняю щебень лопатой вручную, - поделился Андрей.

Мужчина поделился, что готов даже за свой счет привезти щебень, но сам раскидать его не сможет - силы уже не те, да и у самого дома работа кипит.

- Ну сколько можно, в самом деле. Ни пройти ни проехать, мамы с колясками еле пробираются. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А что вы думаете по этому поводу? Что бы вы сделали на месте мужчины? Делитесь в комментариях.

КОММЕНТИРОВАТЬ
ЖКХ

Читайте также: Выяснилось, при каких условиях в Сыктывкаре включат отопление

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Проверка слухов: введут ли в Сыктывкаре карантин с 20 сентября? Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Осенью будет повышение заболеваемости»: врач из Коми рассказал о второй волне коронавируса Читать
17 августа
«Переведите средства на безопасный счет»: в Сыктывкаре появился новый способ воровства денег Читать
15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
вчера Председатель правления «КредитЪ»: «Наши займы доступны, комфортны, удобны для всех»
14 августа «Не лопнет даже в самолете»: пластический хирург из Кирова рассказал, из чего делают силиконовые имплантаты
14 августа Вернули тепло детям
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru