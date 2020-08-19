«Главе поселка плевать на все»: житель Коми своими силами ремонтирует дорогу

Один из жителей коми поселка потерял терпение и своими силами начал ремонт дороги. Об этом он рассказал в социальной сети «ВКонтакте». Портал PG11.ru выяснил все подробности.

Андрей Головка - 55-летний житель поселка Язель, который находится в Сыктывдинском районе Республики Коми. Андрей - староста населенного пункта, к которому за помощью может обратиться каждый местный житель. Мужчина рассказал корреспонденту портала PG11.ru, что дороги в поселке постоянно находятся в ужасном состоянии:

- Зимой удалось добиться, чтобы грейдером выровняли дорогу. Но весной, летом не допроситься.

Андрей рассказал, что не раз просил главу администрации села Часово заказать автогрейдер, но безуспешно.

- Вернулся из отпуска, встретил ее лично на улице. А на дороге красота: лужи, ямы. Спросил у нее, как ей поездка по дорогам поселка. «Отличная дорога, не нужен грейдер», - ответила.

В конечном счете мужчина потерял терпение, договорился со знакомыми, которые помогли ему довезти щебень и самостоятельно засыпал одну из самых крупных ям.

- Даже фото до/после нет, я как-то не подумал их делать. Мимо знакомая проходила, я и попросил снять, мол, вот, сам грейдером заделался, ровняю щебень лопатой вручную, - поделился Андрей.

Мужчина поделился, что готов даже за свой счет привезти щебень, но сам раскидать его не сможет - силы уже не те, да и у самого дома работа кипит.

- Ну сколько можно, в самом деле. Ни пройти ни проехать, мамы с колясками еле пробираются.

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