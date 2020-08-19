Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
В Коми молодых девушек шантажировали интимными фото

В Коми молодых девушек шантажировали интимными фото

19 августа 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото: region.center
Владелицы страничек не стала идти на поводу у незнакомцев

Полицейские Прилузского района расследуют факты вымогательства в отношении студенток. Об это сообщает пресс-служба МВД региона.

Девушке,  проживающей в Прилузском районе республики и проходящей обучение в одной из образовательных организаций Сыктывкара, неизвестные написали в социальных сетях из аккаунта под именем «Happy Argufinskaya».

Злоумышленники сообщили, что обнаружили в фотогалерее на ее страничке довольно фривольные снимки с частично обнаженным телом. Далее вымогатели стали требовать, чтобы она перечислила на счет, который они продиктуют, 5000 рублей. В противном случае, как заверили любители легких денег, эти кадры попадут на различные сайты, и она будет опозорена перед знакомыми. Владелица странички не стала идти на поводу у шантажистов и обратилась в полицию.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что не так давно неизвестные аферисты взломали профиль еще одной жительницы Прилузья, и нашли в ее переписке с одним из виртуальных друзей фото интимного характера. Они также стали требовать у нее денег взамен на то, что они не будут размещать эти интимные кадры в соцсетях и на сайтах. Однако и в этом случае девушка решила рассказать о случившемся в полиции. В итоге в обеих ситуациях вымогатели не решились публиковать интимные снимки в открытом доступе.  

***

МВД по Республике Коми призывает жителей региона не забывать о правилах безопасного поведения в социальных сетях и при переписке со знакомыми на популярных ресурсах или по электронной почте. Не стоит выкладывать фотографии интимного содержания на всеобщее обозрение или пересылать их кому-либо, ведь не редко охотники до чужих денег взламывают странички пользователей соцсетей. Помните, что в данном случае ваша безопасность в ваших руках.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Мошенники Полиция

Читайте также: В Сыктывкаре мужчина пытался спрятаться от полиции в реке

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

Владимир Уйба прописался в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

17 августа
«Переведите средства на безопасный счет»: в Сыктывкаре появился новый способ воровства денег Читать
15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
14 августа
Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане Читать
Посмотреть все
14 августа Вернули тепло детям
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
14 августа «Не лопнет даже в самолете»: пластический хирург из Кирова рассказал, из чего делают силиконовые имплантаты
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru