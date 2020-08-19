В Коми молодых девушек шантажировали интимными фото

Полицейские Прилузского района расследуют факты вымогательства в отношении студенток. Об это сообщает пресс-служба МВД региона.

Девушке, проживающей в Прилузском районе республики и проходящей обучение в одной из образовательных организаций Сыктывкара, неизвестные написали в социальных сетях из аккаунта под именем «Happy Argufinskaya».

Злоумышленники сообщили, что обнаружили в фотогалерее на ее страничке довольно фривольные снимки с частично обнаженным телом. Далее вымогатели стали требовать, чтобы она перечислила на счет, который они продиктуют, 5000 рублей. В противном случае, как заверили любители легких денег, эти кадры попадут на различные сайты, и она будет опозорена перед знакомыми. Владелица странички не стала идти на поводу у шантажистов и обратилась в полицию.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Отметим, что не так давно неизвестные аферисты взломали профиль еще одной жительницы Прилузья, и нашли в ее переписке с одним из виртуальных друзей фото интимного характера. Они также стали требовать у нее денег взамен на то, что они не будут размещать эти интимные кадры в соцсетях и на сайтах. Однако и в этом случае девушка решила рассказать о случившемся в полиции. В итоге в обеих ситуациях вымогатели не решились публиковать интимные снимки в открытом доступе.

***

МВД по Республике Коми призывает жителей региона не забывать о правилах безопасного поведения в социальных сетях и при переписке со знакомыми на популярных ресурсах или по электронной почте. Не стоит выкладывать фотографии интимного содержания на всеобщее обозрение или пересылать их кому-либо, ведь не редко охотники до чужих денег взламывают странички пользователей соцсетей. Помните, что в данном случае ваша безопасность в ваших руках.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»