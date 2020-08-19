«Этот закон отдалит детей от родителей»: сыктывкарские эксперты об отмене врачебной тайны для подростков

11 августа в России приняли закон, который отменяет врачебную тайну для подростков старше 15 лет. Многие заявляют, что это может негативно сказаться на здоровье детей. Портал PG11.ru выяснил у сыктывкарских экспертов, что они думают по поводу этого закона.

Благодаря этому закону родители смогут получать информацию о любой медицинской помощи, оказанной их ребенку. Ранее подростки, которые достигли 15-летнего возраста, могли сохранить тайну об анализах и даже аборте. Психолог сыктывкарского «Регионального центра развития соицальных технологий» Артем Краевский рассказал, что закон может оказать негативное влияние на детскую психику:

В сложившейся ситуации хочется встать на сторону подростков, которые обращаются за медицинской помощью. Под видом заботы о здоровье детей отнимается право на конфиденциальность. Врач обязан будет сообщить все то, что узнал на приеме от подростка, его родителям и законным представителям. А ведь подрастковый возраст - не самый простой период для ребенка, - заявляет психолог.

Артем Краевский отметил, что один из критериев взросления – принятие ответственности за себя. По его словам, этим законом государство лишает ребенка большой зоны ответственности за себя и свое здоровье.

Родители могут узнать о ментальных проблемах, интимной жизни, то, о чем не принято говорить в обществе и дома. Сложно представить, как будут действовать сейчас подростки, и к кому они будут обращаться, лишь бы не узнали родители. Этот закон отдалит детей от родителей. Непонимания станет еще больше, - заключает мужчина.

Сыктывкарские матери также неоднозначно отнеслись к новому закону.

Оксана Мартынова

Оксана Мартынова

Если честно - ситуация довольно сложная. Если дети не сообщают своим родителям о проблемах, значит у них плохие взаимоотношения. У них есть на это основания - в некоторых случаях родители лишь усугубят ситуацию. С другой стороны, иногда подросток просто не хочет беспокоить своих попечителей, даже если у него есть какие-то серьезные болячки. Поэтому нельзя дать этому закону какую-то однозначную оценку. К каждой ситуации нужен индивидуальный подход.

Юлия Матева

Юля Матева

Если у матери и ребенка здоровые отношения, то никаких проблем возникнуть не может. Мать не лезет не в свое дело, или, как минимум, поддерживает ребенка. Однако есть родители, которые не чувствует границ и лезут в личные дела своих детей. И это приводит к тому, что дети боятся посетить гинеколога или личного врача психолога. А ведь это очень важно в их возрасте.

Мы спросили у сыктывкарцев, что они думают об этом законе:

Большинство отметило, что положительно относятся к этому закону. Сыктывкарцы считают, что родители должны детально знать о всех обращениях ребенка за помощью.

Сыктывкарский юрист Илья Раковский подробнее рассказал, как работает этот закон.

Авторы поправок ссылаются на то, что согласно Семейному кодексу, родители обязаны заботиться о здоровье детей, а прежние нормы не дают возможности полноценно реализовать это право и обязанность. Кроме того, они пишут, что это поможет родителям больше узнать о фактах социальной жизни подростков, даже несмотря на то, что те не хотят об этом рассказывать, - отмечает юрист.

Ранее разглашение врачебной тайны грозило медицинским работникам штрафами от 4000 до 5000 рублей или даже уголовной ответственностью.

Илья Раковский рассказал об исследованиях, которые показали - если нет конфиденциальности при обращении за медицинской помощи, подростки реже обращаются за этой самой помощью. Специалисты признают, что бывают ситуации, в которых раскрытие медицинской информации родителям приведет к вреду, например, побоям или насильственному браку.

Новые ограничения не касаются несовершеннолетних, которые по решению суда считаются полностью дееспособными после 16 лет или в результате того, что вступили в брак. Такие подростки как и раньше могут сохранить свою медицинскую тайну, - заключает юрист.

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