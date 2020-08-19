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Доктор Мясников прокомментировал слухи о возвращении режима самоизоляции

Доктор Мясников прокомментировал слухи о возвращении режима самоизоляции

19 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Сергей Фадеичев / ТАСС
По его словам, на подобный полный повторный карантин можно пойти «лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах»

Бывший главврач Кремлёвской больницы Управления делами президента РФ, главный врач городской клинической больницы № 71 Александр Мясников задал вопрос своим подписчикам, задумавшись над слухами и якобы повторной полной изоляции в России. Об этом сообщает портал tsargrad.tv.

- Хочу спросить у вас: а что случилось? Почему все с такой уверенностью говорят о полном закрытии всего с 20 сентября? - поинтересовался врач, уточнив, что под «все» подразумевает депутатов, журналистов, бизнесменов, учителей. При этом речь идёт о спикерах из разных городов страны – «из Москвы, Питера, Красноярска и Челябинска, далее везде».

Мясников пояснил, что «это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия». По его словам, на подобный полный повторный карантин можно пойти «лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах».

- По логике эпидемиологического процесса такого форс-мажора быть не может (конечно, его можно «назначить», но зачем?), - продолжил свою мысль доктор Мясников, любопытствуя, откуда же всё же взялись «такие устойчивые панические настроения».

- Да, мы знаем про систему косвенных признаков. Но сегодня и официальные лица подтверждают, что закрытия не планируют. Что ещё надо? Проснуться 21/9 не в карантине и изоляции? - пояснил врач.

Сам Мясников уверен, что изоляции снова по всей стране не будет, поскольку «медицинских показаний нет».

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