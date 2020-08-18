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В России предложили серьезно ужесточить штрафы за пьяную езду

В России предложили серьезно ужесточить штрафы за пьяную езду

18 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
С пассажирами наказание станет еще жестче

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить наказание для пьяных водителей, которые в момент правонарушения перевозили детей. Об этом со ссылкой на письмо на имя главы МВД России Владимира Колокольцева сообщает RT.

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время водителям, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Эта норма касается как водителей, которые самостоятельно передвигаются на автомобиле, так и тех, кто в момент правонарушения перевозит пассажиров, в том числе детей.

- Предлагаем за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если в салоне в момент нарушения находился взрослый пассажир, ввести наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от двух до трёх лет, а если пассажир был несовершеннолетним — штраф в размере 90 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от трёх до пяти лет, — написано в обращении.

Изменения предлагается внести в ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях в части усиления мер наказания в отношении водителей, которые в состоянии алкогольного опьянения перевозили других пассажиров.

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Авто Алкоголь ГИБДД Деньги

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