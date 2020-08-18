Эксперт рассказал, как обогреть квартиру, пока в Сыктывкаре не включили отопление

В Сыктывкаре температура воздуха понизилась до 10 градусов тепла, а отопление еще не включили. Как спастись дома от холода и утеплить свое жилье? Портал PG11.ru узнал это у эксперта.

Строитель Кирилл Оверин рассказал, как спасти себя от «ледяного плена»:

Самая частая проблема, из-за которой в квартире холодно - плохие окна. По статистике, они выпускают из помещения около 25 процентов всего тепла. Это самое важное место, на которое стоит обратить внимание. Если вы заметили щели, или проемы, тогда можно с помощью нескольких простых способов самостоятельно утеплить окна, - заявил Кирилл Оверин.

Кирилл Оверин отмечает, что простой герметик может спасти вас от холода в квартире. Можно заделать щели в оконных рамах и предотвратить выход тепла из комнаты.

Если у вас нет герметика, то вы можете использовать простой малярный скотч. Конечно, это будет менее эффективно, но результат от этого все равно будет, - заявил строитель.

Мужчина отвечает, что своими силами можно утеплить стены и пол. Однако, по словам строителя, лучше в этом плане довериться специалистам.

Вы можете купить утеплитель и самостоятельно его уложить. Вот только зачастую это может обойтись в копеечку, так как, возможно, придется несколько раз все переделывать. Доверьтесь специалистам, скорее всего это будет выгоднее, - заключает Кирилл Оверин.

По словам эксперта, пользоваться обогревателями можно, но следует соблюдать крайнюю осторожность.

Сами по себе обогреватели безопасны, но только при правильной эксплуатации. Не разрешайте детям с ним играть - они могут обжечься или повредить устройство. Ни в коем случае не оставляйте обогреватель включенным, когда уходите из дома. Даже исправная техника требует контроля. Не используйте обогреватель как сушилку для вещей. Периодически нужно проверять его на наличие пыли - их частички могут загореться, - заявляет строитель.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»