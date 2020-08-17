«Переведите средства на безопасный счет»: в Сыктывкаре появился новый способ воровства денег

В период пандемии охотники за чужими деньгами активизировались. По информации Банка России, с марта по май 2020 года число звонков от мошенников, которые выдают себя за сотрудников финансовых организаций, выросло на 300% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Мошенники используют около 20 схем для вывода денег со счетов граждан. Одна из новых схем для аферы - «безопасный» счет. Подробнее о ней рассказали специалисты отделения Банка России по Коми.

По новой схеме мошенник звонит жертве, представляется сотрудником банка и сообщает, что кто-то только что пытался совершить операцию по карте владельца. Операцию банк заблокировал, но чтобы мошенники не похитили деньги с карты, средства нужно срочно перевести на «новый безопасный счет». Чтобы открыть этот счет, необходимо пройти «верификацию» и сообщить все реквизиты карты, в том числе срок действия и трехзначный код с обратной стороны. Как только жертва называет эти данные, преступники тут же похищают деньги по счета. Причем вернуть украденное практически невозможно, так как если клиент сам добровольно передал свои персональные данные мошенникам, кредитная организация не обязана возмещать ему потерянные деньги.

Как отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Коми Юрий Железняк, мошенники используют методы социальной инженерии, с их помощью в прошлом году осуществлялись 7 из 10 хищений средств с банковских карт и счетов. В период пандемии аферисты эксплуатируют страхи людей потерять свои деньги и всегда настаивают на том, чтобы жертва действовала «здесь и сейчас», не давая ей опомниться и собрать информацию. Причем основная «клиентура» таких злоумышленников вовсе не пенсионеры, а молодые работающие активные люди от 30 и до 45 лет.

Эксперт Банка России напоминает: сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию. Если вам звонят якобы из банка и сообщают о блокировке карты или несанкционированном переводе, прекратите разговор и повесьте трубку. Обратитесь за уточнением в свой банк по номеру, указанному на платежной карте или официальном сайте. Номер при этом надо набрать вручную. Если перезванивать по телефону, с которого вам только что звонили, велик шанс снова попасть к тем же мошенникам.

Чтобы всегда знать, что происходит с вашими счетами, подключите мобильный банк и СМС-уведомления. Тогда даже если мошенники будут утверждать, что по вашим счетам проводятся какие-то подозрительные операции, вы сможете быстро убедиться, что все в порядке и угрозы нет.

А если мошенникам все-таки удалось похитить деньги, нужно немедленно обратиться с заявлением в полицию.

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