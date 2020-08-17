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В правительстве рассказали, кто получит еще одну выплату на детей

В правительстве рассказали, кто получит еще одну выплату на детей

17 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Граждане начнут получать деньги уже с понедельника, 17 августа

Новую денежную выплату от государства начнут получать российские граждане с понедельника, 17 августа. Финансирование пособия осуществляется из резервного фонда правительства, сообщает PRIMPRESS.

Речь идет о государственных выплатах особо нуждающимся семьям. Ранее кабинет министров распорядился о выделении министерству труда и социальной защиты 18,4 млрд руб. Эти деньги необходимо было выделить, чтобы направить их на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет.

Дело в том, что многие родители в регионах пожаловались, что не получили эту выплату в августе, как положено. А местные власти разводили руками: финансирование закончилось, денежных средств для выполнения обязательств по обеспечению пособий не хватает. Поэтому было принято решение добавить денег регионам.

Деньги Минтруд будет направлять в конкретные регионы, где необходимо восполнить брешь. В постановлении правительства отмечается, что в регионы средства должны поступить во второй половине августа. А граждане начнут получать выплаты уже с понедельника, 17 августа.

Всего по России выплаты предусмотрены на 718 тысяч детей в разных регионах.

Отметим, что размер пособия составляет половину от прожиточного минимума на ребенка в регионе. В целом по России этот показатель составляет 11 тыс. руб., но в регионах он разнится. Например, в Москве он составляет 15 225 руб., то есть московские семьи могут получить по 7600 руб. А на Камчатке уровень детского прожиточного минимума составляет 22 101 руб., значит, размер пособия на одного ребенка в месяц превысит 11 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что часть российских семей в августе смогут получить повышенные денежные выплаты для того, чтобы потратить их на подготовку детей к новому учебному году. Получить разовое увеличенное денежное пособие смогут семьи, где среднедушевой доход на члена семьи не превышает прожиточного минимума. Размер выплаты зависит от региона.

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Деньги Дети

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