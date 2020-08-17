Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться?
Главная
Новости
Россиянам объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

Россиянам объяснили, почему 31 декабря нельзя сделать выходным

17 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Нынешний график такой вариант не предусматривает.

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса. Об этом сообщил Минтруд в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, пишет RG.ru.

Эта переписка ведомства с парламентариями длится с прошлого года. Впервые предложение сделать 31 декабря нерабочим в обмен на какой-то другой выходной появилось в Госдуме в конце прошлого ноября. В парламенте даже появился соответствующий законопроект. Но перед его рассмотрением парламентарии запросили мнение Минтруда. И получили ответ тогдашнего министра Максима Топилина.

Он напомнил, что все решения о переносе выходных правительство принимает заблаговременно.

- Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство - обычно в октябре - принимает решение о переносе выходных на следующий год, чтобы все выстроили свои графики, - подчеркнул Топилин.

В 2019 году предновогодний день приходился на вторник и был рабочим для большинства россиян. Но ряд губернаторов объявили его выходным на своей территории.

Теперь ведомство возглавляет другой министр, но ответ в Госдуму опять прислан отрицательный: перенос рабочего дня будет нарушать требования статьи 110 Трудового кодекса, согласно которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Однако, сообщил Минтруд, этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году. То есть, нынешний график такой вариант не предусматривает.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Новый год Отдых

Читайте также: В России новогодние каникулы могут сократить до 3 дней

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Владимир Уйба прописался в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
14 августа
Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане Читать
14 августа
Отмена звонков и запрет на свободное перемещение: что ждет школьников Коми с 1 сентября Читать
Посмотреть все
14 августа Вернули тепло детям
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
14 августа «Не лопнет даже в самолете»: пластический хирург из Кирова рассказал, из чего делают силиконовые имплантаты
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru