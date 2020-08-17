В Сыктывкаре мужчина пытался спрятаться от полиции в реке

В Сыктывкаре помощь спасателей потребовалась полиции, которая не смогла найти общий язык с правонарушителем, сообщает «Комиинформ».

Инцидент произошел в минувшую субботу около девяти часов вечера на улице Пушкина на берегу реки. При задержании полицией нетрезвый мужчина решил, что так просто правоохранителям он сдаваться не будет и забежал в воду. Он сидел в воде и отказывался выходить к сотрудникам ППС.

После всяческих уговоров и предупреждений о неповиновении, стражи порядка решили вызвать на Сысолу спасателей «СПАС-Коми» регионального Комитета ГО и ЧС. На место прибыла спасгруппа Сыктывкарского отряда. Однако каких-либо профессиональных работ от спасателей не потребовалось: нарушитель по их прибытии самостоятельно вышел из воды.

Спасатели вернулись на базу, а полиция продолжила задержание нетрезвого человека.

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