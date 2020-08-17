Фото дня в Сыктывкаре: скромная красота под сенью северного леса

Уже успели сходить в лес за грибами? один из наших подписчиков не только сделал это, но и запечатлел удивительные кадры. Именно они попадают в в рубрику «Фото дня».

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