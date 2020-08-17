Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе Куда пойти учиться?
Главная
Новости
В Коми преподавателей школ и вузов заставят носить маски

В Коми преподавателей школ и вузов заставят носить маски

17 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Для приезжающих иностранных студентов будет введен обязательный карантин

1 сентября возобновят свою работу детсады и школы Коми. О том, насколько они готовы к новому учебному году, подробнее рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

По заявлению руководителя республики, из 783 школ и детских садов в муниципалитетах готовы 779. Не готовы одна школа и три детских сада. Работы продолжаются, к 1 сентября готовность объектов будет составлять 100%.

- Есть особенности в этом году. В школах будет действовать постоянный усиленный санэпидрежим. Он будет заключаться в обязательном масочном режиме для педагогов, обязательной термометрии для детей и учителей. Будут регулярно проводиться дезинфекция и проветривание, но это никоим образом не повлечет дополнительные расходы для родителей, все траты предусмотрены за счет бюджета, - заверил Владимир Уйба.

В вузах меры оказались жестче. Там маски обязаны будут носить и педагоги, и студенты. Кроме того, для приезжающих иностранных студентов будет введен обязательный карантинный режим в течение 14 дней.

- После приезда обязательно придется провести 14 дней в обсерваторе, место под его размещение продумываем совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Коми, далее - обязательный двукратный ПЦР на 10 и 14 день. Только после этого студент сможет приступить к занятиям, - рассказал руководитель региона.

Как сообщает Минобрнауки РК, приемка образовательных организаций проводится в плановом режиме, и была успешно завершена 14 августа.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Студенты Школа

Читайте также: Первоклассникам Коми подарят особенные дневники

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Владимир Уйба прописался в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

15 августа
Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
14 августа
Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане Читать
14 августа
Отмена звонков и запрет на свободное перемещение: что ждет школьников Коми с 1 сентября Читать
Посмотреть все
13 августа Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru