В Коми преподавателей школ и вузов заставят носить маски

1 сентября возобновят свою работу детсады и школы Коми. О том, насколько они готовы к новому учебному году, подробнее рассказал врио главы региона Владимир Уйба.

По заявлению руководителя республики, из 783 школ и детских садов в муниципалитетах готовы 779. Не готовы одна школа и три детских сада. Работы продолжаются, к 1 сентября готовность объектов будет составлять 100%.

- Есть особенности в этом году. В школах будет действовать постоянный усиленный санэпидрежим. Он будет заключаться в обязательном масочном режиме для педагогов, обязательной термометрии для детей и учителей. Будут регулярно проводиться дезинфекция и проветривание, но это никоим образом не повлечет дополнительные расходы для родителей, все траты предусмотрены за счет бюджета, - заверил Владимир Уйба.

В вузах меры оказались жестче. Там маски обязаны будут носить и педагоги, и студенты. Кроме того, для приезжающих иностранных студентов будет введен обязательный карантинный режим в течение 14 дней.

- После приезда обязательно придется провести 14 дней в обсерваторе, место под его размещение продумываем совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Коми, далее - обязательный двукратный ПЦР на 10 и 14 день. Только после этого студент сможет приступить к занятиям, - рассказал руководитель региона.

Как сообщает Минобрнауки РК, приемка образовательных организаций проводится в плановом режиме, и была успешно завершена 14 августа.

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