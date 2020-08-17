В Коми преподавателей школ и вузов заставят носить маски

В Коми преподавателей школ и вузов заставят носить маски17 августа 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
Фото из архива «Pro Города»
Для приезжающих иностранных студентов будет введен обязательный карантин
1 сентября возобновят свою работу детсады и школы Коми. О том, насколько они готовы к новому учебному году, подробнее рассказал врио главы региона Владимир Уйба.
По заявлению руководителя республики, из 783 школ и детских садов в муниципалитетах готовы 779. Не готовы одна школа и три детских сада. Работы продолжаются, к 1 сентября готовность объектов будет составлять 100%.
- Есть особенности в этом году. В школах будет действовать постоянный усиленный санэпидрежим. Он будет заключаться в обязательном масочном режиме для педагогов, обязательной термометрии для детей и учителей. Будут регулярно проводиться дезинфекция и проветривание, но это никоим образом не повлечет дополнительные расходы для родителей, все траты предусмотрены за счет бюджета, - заверил Владимир Уйба.
В вузах меры оказались жестче. Там маски обязаны будут носить и педагоги, и студенты. Кроме того, для приезжающих иностранных студентов будет введен обязательный карантинный режим в течение 14 дней.
- После приезда обязательно придется провести 14 дней в обсерваторе, место под его размещение продумываем совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Коми, далее - обязательный двукратный ПЦР на 10 и 14 день. Только после этого студент сможет приступить к занятиям, - рассказал руководитель региона.
Как сообщает Минобрнауки РК, приемка образовательных организаций проводится в плановом режиме, и была успешно завершена 14 августа.
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
17 августа 2020, 09:00
Комментарии 0