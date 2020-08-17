Эксперты оценили возможность передачи COVID-19 через еду

Свидетельств передачи COVID-19 через еду нет, заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, пишет РИА Новости.

- Нет свидетельств того, что продуктовая цепочка участвует в передаче вируса, - сказал он.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в свою очередь отметила, что вирус может оставаться на упаковке, как это произошло с пачками куриных крыльев, импортированных из Бразилии в Китай.

- Насколько мы понимаем, Китай провел тестирование упаковок. Было протестировано несколько сотен штук, из которых только 10 показали позитивный результат. Действительно, вирус может оставаться на поверхностях какое-то время. Но если вирус находится в еде, то он может быть уничтожен, как и другие вирусы, при готовке, - добавила эксперт.

Напомним, на 16 августа в Коми лабораторно подтверждено 6083 (+31) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 4898 (+0) человек. Умерли 76 пациентов (+0).

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»