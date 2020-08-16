Тяжелый ужин: названы продукты, которые опасно есть по вечерам

Во время ужина нужно отказаться от жирной пищи, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, выпечки и сладостей, рассказала РИА Новости врач-диетолог Наталья Круглова. Она пояснила, что такая еда нагружает пищеварительную систему.

- Мясо — свинина, говядина, баранина — переваривается по четыре-пять часов. Эта еда тяжелая - она не даст возможности организму отдохнуть за ночь, - указала диетолог.

Также перед сном не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон. В первую очередь к таковым относятся выпечка, различные сладости. Тем, кто следит за весом, врач не рекомендует ужинать крупами.

- В них содержится крахмал, а он только затрудняет процесс снижения веса. Как и макароны, картофель. Если же вес в норме, можно все это не убирать из рациона. Вопрос в количестве, - заметила Круглова.

Полезно также исключить из вечернего рациона соленья, маринованные овощи, которые стимулируют аппетит и задерживают воду в организме.

Утром можно проснуться с отеками. Что касается молочных продуктов — здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость, - добавила она.

Ужинать врач советует растительной пищей, мясом птицы, морепродуктами, нежирными сырами, творогом.

- Вечером организму не требуется большого количества энергии. Поэтому необходимо, чтобы ужин был легким, но при этом содержал достаточно витаминов, белка и пищевых волокон. Главное — придерживайтесь суточной нормы, - советует медик.

Порцию можно измерить несколькими способами. Например, сомкнуть обе ладони — это покажет, сколько можно съесть овощей. Порция мяса и круп должна быть размером с ладонь, не считая длину пальцев. Овощи можно заправить чайной ложкой масла — растительного, например оливкового или льняного.

Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов.

- Но они обязательно должны вписываться в калорийность. Тогда не так важно, в какое именно время вы их съедите — утром или вечером, — пояснила Круглова.

Если между последним приемом пищи и сном проходит больше 3,5-4 часов и появляется чувство голода, диетолог рекомендует выпить стакан нежирного кефира.

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