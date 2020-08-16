В Коми предложили ввести финансовую поддержку для ВИЧ-инфицированных

В Коми предлагается поддержать ВИЧ-инфицированных детей дополнительными социальными выплатами. Проект закона, закрепляющего поддержку больных детей, будет рассмотрен парламентариями нового созыва Госсовета РК, пишет «Комиинформ».

С инициативой внесения изменений в республиканский закон «О мерах соцподдержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» выступил зампред правительства Коми, министр труда, занятости и соцзащиты Илья Семяшкин.

В связи с поступающими обращениями граждан и в целях поддержки ВИЧ-инфицированных детей в Республике Коми законопроект предполагает ввести дополнительную меру поддержки для данной категории граждан в виде возмещения расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования и лечения. К этой поддержке также относится дорога к месту санаторно-курортного лечения и обратно в пределах Российской Федерации в случае отсутствия услуг по консультации, обследованию и лечению в Республике Коми.

Возмещение расходов предполагается осуществлять по направлению медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, в размере фактических расходов, но не свыше 3000,0 руб. на одного человека. Периодичность предоставления указанной дополнительной меры социальной поддержки предполагается установить один раз в два года.

Определение порядка, размеров и условий предоставления указанной дополнительной меры социальной поддержки предлагается отнести к полномочиям Правительства Республики Коми.

Объем средств республиканского бюджета на предоставление указанной меры социальной поддержки оценочно составит 48 тыс. руб. ежегодно из расчета 8 человек в год с учетом лиц, сопровождающих ребенка, стоимости одной поездки 6 тыс. руб.

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