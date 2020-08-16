Фото дня в Сыктывкаре: яркие краски уходящего лета

А вы заметили, что в этом году в столице Коми много подсолнухов? Обращали ли вы на них внимание раньше? Так или иначе, наш подписчик не только взглянул на них под красивым ракурсом, но и поделился кадрами в рубрике «Фото дня».

@serega_s93

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