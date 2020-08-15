Фото дня от сыктывкарки: симметрия в городе

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарки: симметрия в городе15 августа 2020
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@juliekovalenko / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 15 августа
Очередной снимок в нашей рубрике «Фото дня» показывает, что Сыктывкар может быть красивым. Сегодня наша подписчица запечатлела улицу Советскую, которую в прошлом году благоустроили.
@juliekovalenko
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15 августа 2020, 20:45
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