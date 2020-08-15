В Сыктывкаре запустят необычный автобус-ведун

В сыктывкарской Эжве запустят необычный экскурсионный автобус. Он будет ездить по улицам района и рассказывать об их истории. Об этом сообщает администрация Эжвы.

Автобус оформят в коми национальном орнаменте и оснастят качественным звуковым оборудованием. «Ведун» будет ездить по нескольким направлениям, среди которых есть классический маршрут по историческим районам Эжвы и молодежный маршрут по арт-объектам.

Проект приурочен ко всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», которая пройдет по всей России 29 августа. Предполагается, что участие в нем примут семьи, дети, трудовые коллективы и молодежь.

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