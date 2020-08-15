«ШаньгаФест» в Коми перенесли на 2021 год

«ШаньгаФест» в Коми перенесли на 2021 год15 августа 2020
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Фото из архива PG11.ru / Международного гастрономического фестиваля в Коми в 2020 году не будет
Мероприятие пройдет в год 100-летия республики
Международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест», который традиционно проходит в Коми осенью, перенесли. Состоится он только в 2021 году, сообщает пресс-служба Финно-угорского этнопарка.
Фестиваль отменился из-за запрета массовых мероприятий. Организаторы решили перенести его на 2021 год, в год 100-летия Коми. Также в следующем году исполнится 10 лет со дня открытия Финно-угорского этнопарка, поэтому фестиваль традиционно пройдет в Ыбу. Известно, что есть договоренность об участии 10 финно-угорских районов.
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