«ШаньгаФест» в Коми перенесли на 2021 год

Международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест», который традиционно проходит в Коми осенью, перенесли. Состоится он только в 2021 году, сообщает пресс-служба Финно-угорского этнопарка.

Фестиваль отменился из-за запрета массовых мероприятий. Организаторы решили перенести его на 2021 год, в год 100-летия Коми. Также в следующем году исполнится 10 лет со дня открытия Финно-угорского этнопарка, поэтому фестиваль традиционно пройдет в Ыбу. Известно, что есть договоренность об участии 10 финно-угорских районов.

Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре перенесли строительство скейт-площадки в Кировском парке. Мэрия в одностороннем порядке расторгла договор на изготовление оборудования. Дело в том, что подрядчик, который победил на электронном аукционе, на две недели затянул сроки поставки и не предоставил сертификаты соответствия, которые бы доказывали, что площадка является безопасной.

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