Кокетливые взгляды и оригинальные позы: шесть снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Лето продолжается, несмотря на не лучшую погоду. Это демонстрируют и сыктывкарки, которые делают новые снимки для своего Instagram. На фото, которые они публикуют, до сих пор лето, улыбки и красота.

@evgeniya____alekseevna

@ulanovasvetlana

@alenkas_blog

@yana_shatunova_

@ragimka_gul

@kristina_tomsha_

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