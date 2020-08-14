Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане

Бывает, что Сыктывкар накрывает густым туманом. Особенно плотный он чуть за городом, на природе. И именно оттуда и получаются самые крутые снимки. Один из них и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov

Давно хотел погулять по такому туману. Ночь. Ты идёшь с фонарём по полю или дороге. Видишь, буквально, на метра 3, а дальше густая дымка. Вокруг тишина и полумрак. Фонарь освещает дорогу, но из-за него ты видишь ещё хуже, потому что частички тумана летят на него и приглушают свет, поэтому в темноте его приходится снять. В таком тумане и правда можно заблудиться, особенно ночью, но гулять в нём очень интересно.

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