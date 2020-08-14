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Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане

Фото дня в Сыктывкаре: прогулка в тумане

14 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
@vladmakeenkov / instagram.com
Горожане радуют подписчиков завораживающими снимками

Бывает, что Сыктывкар накрывает густым туманом. Особенно плотный он чуть за городом, на природе. И именно оттуда и получаются самые крутые снимки. Один из них и попадает в нашу ежедневную рубрику «Фото дня».

@vladmakeenkov
Давно хотел погулять по такому туману. Ночь. Ты идёшь с фонарём по полю или дороге. Видишь, буквально, на метра 3, а дальше густая дымка. Вокруг тишина и полумрак. Фонарь освещает дорогу, но из-за него ты видишь ещё хуже, потому что частички тумана летят на него и приглушают свет, поэтому в темноте его приходится снять. В таком тумане и правда можно заблудиться, особенно ночью, но гулять в нём очень интересно.

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.

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Фото дня

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