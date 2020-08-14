В Коми придумают, как бороться с бедностью

В Республике Коми создадут программу до 2024 года, которая попытается снизить количество населения с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает «Комиинформ».

Этой программой займется рабочая группа при правительстве Коми. Она будет обеспечивать устойчивый рост реальных доходов населения на период до 2024 года. Такое постановление 14 августа подписала зампред правительства Коми - министр финансов Галина Рубцова.

Министерство труда Коми обеспечить организационно-техническое обеспечение рабочей группы. В ее состав вошли министры и их заместители, руководители ряда учреждений - Комистата, Центра поддержки развития экономики РК, ассоциации «Совет муниципальных образований РК». Руководителем рабочей группы станет Галина Рубцова.

Напомним, что в в России выросла доля людей с доходом ниже 15 тысяч рублей. Доля такого населения составила 44,6%. Как отмечается, это связано с эпидемией коронавируса.

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