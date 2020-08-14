Синоптики рассказали, как изменится погода в Коми на выходных

На выходных в Коми наконец-то вернется летняя погода. Подробный прогноз опубликовали синоптики республиканского ЦГМС.

Сообщается, что на рабочей неделе среднесуточная температура воздуха была примерно на 2..4C ниже обычной. Но в выходные, 15 и 16 августа, она должна вернуться к нормальным для этого времени года значениям.

Из-за антициклона ветер поменяет направление на южное. По ночам местами сохранится угроза заморозков, а вот днем воздух будет прогреваться до 20C. Правда, днем в воскресенье ожидаются дожди.

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