Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
Синоптики рассказали, как изменится погода в Коми на выходных

Синоптики рассказали, как изменится погода в Коми на выходных

14 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru / Погода в Коми 15 и 16 августа
На улице наконец-то станет теплее

На выходных в Коми наконец-то вернется летняя погода. Подробный прогноз опубликовали синоптики республиканского ЦГМС.

Сообщается, что на рабочей неделе среднесуточная температура воздуха была примерно на 2..4C ниже обычной. Но в выходные, 15 и 16 августа, она должна вернуться к нормальным для этого времени года значениям. 

Из-за антициклона ветер поменяет направление на южное. По ночам местами сохранится угроза заморозков, а вот днем воздух будет прогреваться до 20C. Правда, днем в воскресенье ожидаются дожди. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Погода

Читайте также: Владимир Уйба прописался в Сыктывкаре

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Владимир Уйба прописался в Сыктывкаре Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Отмена звонков и запрет на свободное перемещение: что ждет школьников Коми с 1 сентября Читать
10 августа
Крутые парни в бронежилетах: кто такие инкассаторы и чем они занимаются? Читать
05 августа
В Коми закончились федеральные деньги на выплату пособий по безработице: правда ли это Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
вчера Медицинские изделия, которые предотвращают плоскостопие и сколиоз (видео)
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru