В полиции Сыктывкара рассказали, что на самом деле произошло в инциденте с «огнестрелом» на Малышева

В Сыктывкаре на улице Малышева случилось происшествие, в котором молодой мужчина угрожал другому огнестрельным оружием. Портал PG11.ru выяснил у сотрудников МВД, что там произошло на самом деле.

Предварительно установлено, что во дворе улицы Малышева находилась семья: муж, жена, 16-летняя дочь и сын. Незнакомый молодой человек сделал комплимент жене и 16-летней дочери семейства, что крайне не понравилось отцу. Он посчитал такое поведение оскорбительным.

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого молодой человек подошел к машине своих друзей, которая стояла недалеко. Из автомобиля он достал предмет, который был похож на травматический пистолет. Он продемонстрировал его, после чего покинул место происшествия на машине приятелей.

Как сообщают в УМВД, по факту происшествия проводится проверка, личность молодого человека установлена.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»