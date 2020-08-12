В Коми смерч снес крышу частного дома (фото)12 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
«УДОРА ONLINE» / vk.com / Смерч сорвал крышу жилого дома
Восстанавливать кровлю помогало все село
Сильнейший смерч произошел в Важгорте Удорского района Коми. Он нанес удар только по одному дому в селе, и у жилого здания снесло крышу. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Смерч пришел внезапно в воскресенье, 9 августа. Жители села совершенно не ожидали такого:
- Он появился со стороны реки Вашки (приток Мезени) и задел только один дом на берегу, хотя остальные дома совсем рядом. Самое главное, особого ветра не было, как и жары. Целый день то светило солнце, то шел небольшой дождик. Невероятной силы воздушная масса три раза пыталась поднять в воздух крышу дома. Соседка была в огороде и увидела, как на третий раз вихрь как страницу книги взял и перелистнул полкрыши на другую сторону дома. Звук был страшным, его услышали многие соседи. Натворив делов, неведомая сила удалилась в ближайший лес. Как будто специально вихрь прилетал потрепать всего лишь один дом. А если бы в селе пошалил смерч, то даже и представить страшно, какие бы последствия были, - рассказала жительница села Татьяна Остапова.
В социальных сетях пострадавшие опубликовали клич о помощи. Откликнулись многие, новую крышу помогал стелить сам глава администрации. Уже во вторник в доме красовалась новая кровля, за что семья, оказавшаяся в беде, благодарит всех неравнодушных.
- Объявили в интернете. Обратились за помощью к руководителям организаций. Даже не ожидали, что так быстро откликнуться. Допоздна, дотемна работали. За два дня крышу закрыли, благо дождя не было. Оказывается, вместе мы - сила, - подытожила местная жительница.
Фото из группы vk.com «УДОРА ONLINE»
Фото из группы vk.com «УДОРА ONLINE»
Районный центр Усогорск от Важгорта располагается в 160 километрах. В администрации Удорского района про смерч ничего не слышали, письменных обращений о помощи по поводу смерча не поступало. Скорее всего сильный вихрь носил локальный и непродолжительный характер.
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