«Лукашенко надо либо залить все кровью, либо идти на переговоры»: сыктывкарские общественники о протестах в Белоруссии

Сейчас по всей Белоруссии проходят протестные акции против действующего президента Александра Лукашенко. После закрытия избирательных участков 9 августа, на улицы белорусских городов вышли несогласные с результатами выборов. Митинги продолжаются до сих пор. В стране блокируется интернет, журналистам в жестокой форме запрещают работать, ломают аппаратуры и носители информации. Однако не смотря на то, что ОМОН применяет светошумовые гранаты, водометы и оружие, жители все равно продолжают выходить на баррикады. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарских общественников их мнение по этому поводу.

Сергей Морохин, журналист

vk.com/ Сергей Морохин

Я помню, как Александр Лукашенко приезжал в Сыктывкар в феврале 1998 года. Это был энергичный и прогрессивный политик «из народа». Или из колхоза, где он председательствовал, до того как стать президентом Белоруссии. Сейчас он переизбрался уже на шестой срок! Понятно, что без приписок не обошлось, - сообщает Сергей Морохин.

Журналист отмечает, что нельзя так долго находиться у власти – она должна регулярно обновляться, иначе будет застой и деградация.

Если кто сомневается насчет приписок, тогда покажите тех, кто сейчас выходит на улицы городов Белоруссии с требованиями: «Руки прочь от президента, не дадим украсть нашу победу». Нет таких. Да и сам Александр Лукашенко почему-то решил в эти трудные дни уехать с семьей в Турцию. У подобных ему политиков чуйка на перемены, которых они боятся. Как говорится, сам виноват, нашел себе на одно место проблемы, - заключает мужчина.

Игорь Сажин, правозащитник

Фото: Револь-центр/ Игорь Сажин

Лукашенко - один из последних постсоветских диктаторов Европы, который не может построить цивилизованных отношений с оппозицией. Он давит оппозиционные СМИ, давит общественные организации критикующие его. С голосованием за него много проблем, потому что при 80% голосах за Лукашенко, откуда столько недовольных по всей Беларусии? Если 80% жителей проголосовали, значит несогласных должно быть много меньше.Однако сообщения из Белоруссии указывают на массовость недоверия.

Игорь Сажин отмечает, что демократия - это прежде всего согласие оппозиции признать поражение. Он заявляет, что в России зачастую идет согласие с ситуацией, когда голоса подтасовываются. Однако в Белоруссии такого не принимают.

Лукашенко надо либо залить все кровью, либо идти на переговоры. Последнего он делать не станет, потому что считает себя победителем, - заключает мужчина.

Алексей Бешкарев, общественник

vk.com/ Алексей Бешкарев

Я хотел бы обратить внимание на параллели. В Хабаровске люди протестуют из-за ареста выбранного ими кандидата, в Белоруссии из-за того, что их кандидату, похоже, неверно посчитали голоса. В Коми и Архангельской области многие недовольны недопуском протестных кандидатов на выборы. Людям свойственно надеяться на лучшее будущее, и свою веру в перемены они связывают с выборами. И вдруг им повсеместно указывают, что процедура выборов иллюзорна и ничего не значит. Как видим, это чревато волнениями и конфликтом между народом и властью, - заявляет Алексей Бешкарев.

Дмитрий Махов, предприниматель

vk.com/ Дмитрий Махов

То, что сейчас происходит - военное преступление против народа Белоруссии! Не понимаю, что движет местный ОМОНом на то, чтобы избивать всех подряд, в том числе и журналистов. У них разбивают камеры и уничтожают флэшки. Это значит, что кто-то боится, что весь мир увидит их преступления и тогда за них придется ответить, - рассуждает Дмитрий Махов.

Сыктывкарец заявил, что народ Белоруссии сделал свой выбор и новый президент страны - Светлана Тихоновская. Дмитрия Махова печалит, что российское правительство поддержало «последнего диктатора Европы» и признало его победу, а не поддержало братский народ.

Вот к чему приводит несменяемость власти: к тому, что нынешний президент не признает свое поражение, а результаты выборов «нарисованы». Это пример, когда человек «прилип» к креслу и не хочет уходить, - заключает Дмитрий Махов.



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