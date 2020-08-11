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«Подростки жгут костры среди остатков химикатов»: жители коми села требуют зачистить заброшенную лабораторию

«Подростки жгут костры среди остатков химикатов»: жители коми села требуют зачистить заброшенную лабораторию

11 августа 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото очевидца для PG11.ru / Заброшенная лаборатория в коми селе
Власти пока не в курсе происходящего

В коми селе Шошка до сих пор не очищена заброшенная химическая лаборатория. Об этом порталу PG11.ru сообщила местная жительница.

Женщина рассказала, что недалеко от ее дома есть заброшенная химлаборатория, в которой до сих пор находятся остатки химикатов:

- Запах там ужасный стоит. Лабораторией уже много лет не пользуются, так как нет необходимости там делать яды. А раньше там делали дуст, остатки химикатов до сих пор там повсюду валяются.

Жительница села рассказала, что опасное место облюбовали подростки:

- Сегодня там подростки развели костер. Если бы не сосед, то неизвестно, чем бы это все закончилось. И не факт, что они или другие дети туда снова не пойдут. Одно из зданий еле стоит, может рухнуть в любой момент.

Со слов женщины, доступ к лаборатории неограничен и попасть туда может кто угодно:

- Неизвестно, что там кроме дуста производили. Управляющий нашего совхоза прекрасно знает об этом месте. Но ничего не предпринял, чтобы ликвидиравать лабораторию. А мэр у нас новая, приезжая и она пока не в курсе этих обстоятельств. Я постараюсь с ней в ближайшее время встретиться, чтобы известить.

Жительница села хотела бы, чтобы на опасной территории провели зачистку и взяли пробы воздуха и грунта на содержание ядохимикатов.

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А вы когда-нибудь были в заброшенной лаборатории? Пишите в комментариях.

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Комментарии 1

28 минут назад НИНА
УЖАС КАКОЙ!ВОТ ОНА-БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ!УПРАВЛЯЮЩЕГО СУДИТЬ НАДО ЗА ТАКОЕ И СТАРОГО ГЛАВУ СЕЛА ТОЖЕ ПРИВЛЕЧЬ!А ЖЕНЩИНА-МОЛОДЕЦ,ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ БДИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ!
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