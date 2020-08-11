В Сыктывкаре уничтожили «Памятник гопнику»11 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Группа «Мой Сыктывкар» / vk.com / «Памятник гопнику»
Арт-объект «засветился» даже в федеральных пабликах
В Сыктывкаре уничтожили неофициальную достопримечательность на Сыольском шоссе. Об этом сообщает «Мой Сыктывкар».
Несколько лет назад сыктывкарцы превратили самые обычные тепловые трубы в «Памятник гопнику». Горожан раскрасили их под типичные для гопника штаны «Адидас». Необычный арт-объект разлетелся по интернету, даже «засветился» в федеральных пабликах.
Фото из группы «Мой Сыктывкар», vk.сom
А совсем недавно горожане заметили, что легендарные штаны пропали. Неофициальная достопримечательность города исчезла.
Фото из группы «Мой Сыктывкар», vk.сom
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Как вы считаете, кто и зачем уничтожил этот креативный арт-объект? Какие еще необычные достопримечательности города пропали на ваших глазах? Расскажите в комментариях!
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