В Сыктывкаре уничтожили «Памятник гопнику»

В Сыктывкаре уничтожили неофициальную достопримечательность на Сыольском шоссе. Об этом сообщает «Мой Сыктывкар».

Несколько лет назад сыктывкарцы превратили самые обычные тепловые трубы в «Памятник гопнику». Горожан раскрасили их под типичные для гопника штаны «Адидас». Необычный арт-объект разлетелся по интернету, даже «засветился» в федеральных пабликах.

Фото из группы «Мой Сыктывкар», vk.сom

А совсем недавно горожане заметили, что легендарные штаны пропали. Неофициальная достопримечательность города исчезла.

Фото из группы «Мой Сыктывкар», vk.сom

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Как вы считаете, кто и зачем уничтожил этот креативный арт-объект? Какие еще необычные достопримечательности города пропали на ваших глазах? Расскажите в комментариях!