Куда можно улететь из Сыктывкара: подборка туров в другие страны и цены на них11 августа 2020
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pixabay.com/ Куда можно улететь из Сыктывкара: подборка туров в другие страны и цены на них
Путешествовать теперь будет сложнее
В России возобновили авиасообщения с некоторыми странами, в связи с чем у сыктывкарцев появилась возможность насладиться отпуском за рубежом. Портал PG11.ru узнал у одного известного сыктывкарского туроператора, куда можно улететь и в какую сумму это обойдется.
К сожалению, напрямую из Сыктывкара зарубеж попасть невозможно по нескольким причинам:
- международный сектор сыктывкарского аэропорта находится на ремонте.
- вылет за рубеж в России разрешен только из нескольких городов: Москва, Питер и Ростов-на-Дону.
Поэтому если захочется слетать за границу, придется уезжать из Сыктывкара. Как сообщает туроператор, улететь из северной столицы напрямую можно будет только в следующем году. Однако специалисты по путешествиям позаботились об этом и готовы организовать самые удобные туры в следующие страны:
Турция
Турция всегда была излюбленным курортом у сыктывкарцев из-за доступных цен и быстрого перелета. После открытия границ, она также продолжает пользоваться популярностью.
Цена на тур на двоих на 6 дней в трехзвездочный отель с питанием будет составлять 60 тысяч рублей.
Тунис
Тунис славится своими пляжами и прекрасной архитектурой городов. Также в этой стране можно попробовать вкуснейшие блюда из морепродуктов. Однако цены на туры сюда разительно отличаются от всех остальных.
Цена на тур на двоих на 6 дней в четырехзвездочный отель с питанием будет составлять 120 тысяч рублей.
Абхазия
Если вы ищите более бюджетный отпуск у моря, то Абхазия - ваш выбор. Чистое море, вкусная кухня, развлечения на любой вкус - здесь есть все. К сожалению, прямых туров из Сыктывкара сейчас нет. Однако местные туроператоры готовы помочь оформить вам путевку с перелетом из Москвы.
Цена на тур на двоих на 6 дней в трехзвездочный отель с питанием будет составлять 20 тысяч рублей.
Сейчас из Москвы можно улететь практически куда угодно. Самые популярные туры из России сейчас:
- Армения за 13 600 рублей
- Венгрия за 16 100 рублей
- Италия за 16 900 рублей
Испания за 19 800 рублей
- Болгария за 18 600 рублей
- Латвия за 18 700 рублей
- Чехия за 18 700 рублей
- Германия за 22 200 рублей
- ОАЭ за 23 300 рублей
- Египет за 30 200 рублей
- Тайланд 30 700 рублей
Также не стоит забывать, что многие туроператоры предлагают «горячие туры» - гораздо более дешевые отпуска, которые можно получить только в ограниченный срок. Однако, как отмечают некоторые туроператоры, вероятность появления таких путевок сейчас маловероятна.
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