Куда можно улететь из Сыктывкара: подборка туров в другие страны и цены на них

В России возобновили авиасообщения с некоторыми странами, в связи с чем у сыктывкарцев появилась возможность насладиться отпуском за рубежом. Портал PG11.ru узнал у одного известного сыктывкарского туроператора, куда можно улететь и в какую сумму это обойдется.

К сожалению, напрямую из Сыктывкара зарубеж попасть невозможно по нескольким причинам:

международный сектор сыктывкарского аэропорта находится на ремонте.

вылет за рубеж в России разрешен только из нескольких городов: Москва, Питер и Ростов-на-Дону.

Поэтому если захочется слетать за границу, придется уезжать из Сыктывкара. Как сообщает туроператор, улететь из северной столицы напрямую можно будет только в следующем году. Однако специалисты по путешествиям позаботились об этом и готовы организовать самые удобные туры в следующие страны:

Турция

Турция всегда была излюбленным курортом у сыктывкарцев из-за доступных цен и быстрого перелета. После открытия границ, она также продолжает пользоваться популярностью.

Цена на тур на двоих на 6 дней в трехзвездочный отель с питанием будет составлять 60 тысяч рублей.

Тунис

Тунис славится своими пляжами и прекрасной архитектурой городов. Также в этой стране можно попробовать вкуснейшие блюда из морепродуктов. Однако цены на туры сюда разительно отличаются от всех остальных.

Цена на тур на двоих на 6 дней в четырехзвездочный отель с питанием будет составлять 120 тысяч рублей.

Абхазия

Если вы ищите более бюджетный отпуск у моря, то Абхазия - ваш выбор. Чистое море, вкусная кухня, развлечения на любой вкус - здесь есть все. К сожалению, прямых туров из Сыктывкара сейчас нет. Однако местные туроператоры готовы помочь оформить вам путевку с перелетом из Москвы.

Цена на тур на двоих на 6 дней в трехзвездочный отель с питанием будет составлять 20 тысяч рублей.

Сейчас из Москвы можно улететь практически куда угодно. Самые популярные туры из России сейчас:

Армения за 13 600 рублей

Венгрия за 16 100 рублей

Италия за 16 900 рублей

Испания за 19 800 рублей

Испания за Болгария за 18 600 рублей

Латвия за 18 700 рублей

Чехия за 18 700 рублей

Германия за 22 200 рублей

ОАЭ за 23 300 рублей

Египет за 30 200 рублей

Тайланд 30 700 рублей

Также не стоит забывать, что многие туроператоры предлагают «горячие туры» - гораздо более дешевые отпуска, которые можно получить только в ограниченный срок. Однако, как отмечают некоторые туроператоры, вероятность появления таких путевок сейчас маловероятна.

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