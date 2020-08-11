В СГУ собираются закрасить советские фрески, которые обнаружили при ремонте

В СГУ собираются закрасить советские фрески, которые обнаружили при ремонте11 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Игорь Сажин / Советская фреска в старом корпусе КГПИ
О находке рассказал общественный деятель города
В старом корпусе КГПИ, а ныне корпусе СГУ имени Питирима Сорокина, при ремонте нашли фрески советской поры хорошего качества. Их обнаружили рабочие, которые смыли побелку перед покраской стен. О находке на своей странице «ВКонтакте» рассказал Игорь Сажин.
- Рабочие смыли побелку для покраски стен и обнаружили очень хорошего качества фрески советской поры. Начальство требует это все закрасить. Жаль, - пишет Игорь Сажин.
Фото со страницы Игоря Сажина «ВКонтакте»
Фото со страницы Игоря Сажина «ВКонтакте»
В комментариях к записи сыктывкарцы как один пишут, что фрески нужно оставить:
- Оставить обязательно! Это история, - комментирует Вера Шамбулина.
- Паника несколько преждевременна. Никто ничего и не собирался закрашивать. Стены, выкрашенные обычной эмульсионкой, хотели перекрасить. А вот при смыве старой краски обнаружились эти фрески. Начальство даже и не знало, что там что-то есть. Теперь, наверное, знает, так как уже заинтересовался музей университета, - рассказал Олег Кублицкий.
- Возможно, это студенты или преподаватели той поры изображены. Жаль, если смоют, - предположила Ольга Вишератина.
- Жаль! Глупцы, ничего не понимают! Это же изюминка! - расстроилась Лариса Жилина.
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