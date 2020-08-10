Крутые парни в бронежилетах: кто такие инкассаторы и чем они занимаются?

Уже более 80 лет ежегодно в первый день августа в России отмечается День инкассатора. Об этой профессии слышал, наверное, каждый, но далеко не все знают, чем занимаются эти специалисты. Кто такие инкассаторы? Что они делают на работе? Как стать одним из них? На эти вопросы порталу PG11.ru ответили сотрудники службы инкассации одного из подразделений Сбербанка.

Надежда Можегова руководит кассово-инкассаторским центром Сбербанка в Сыктывкаре уже около пяти лет. Работа инкассаторов - это ежедневный труд, который нельзя назвать рутинным. Здесь не задерживаются люди, которые привыкли работать по одному и тому же алгоритму - приходится адаптироваться к изменениям и техническим новинкам практически на ходу.

Надежда Можегова

Основная и наиболее известная функция инкассаторов - это инкассация наличных денег. Также они осуществляют перевозку денежной наличности и ценностей, доставляют клиентам размен, обслуживают банкоматы и информационно-платежные терминалы. Есть и еще одна новая функция инкассаторов, о которой мало кто знает – проведение ремонта банковских устройств самообслуживания. Вся работа строго документирована и требует отчетности, поэтому каждый инкассатор Сбербанка имеет на руке портативный компьютер – терминал сбора данных, в котором сразу можно отметить результат выполненной работы и получить новые задания. Технологический прогресс способствует расширению рамок профессии и введению новых обязанностей для сотрудников, которые возможно реализовывать, только обладая специальными знаниями и навыками.

Важна не только сила

- Существует мнение, что инкассатором может быть совершенно любой здоровый и сильный человек, но это не совсем так. Сейчас, когда в нашей жизни появились сложные механизмы и высокотехнологичные решения, кроме мышц, быстроты реакции, наблюдательности и дисциплины, необходима способность быстро обучаться и применять новые знания на практике. Поэтому в нашей работе процесс повышения квалификации, освоение новых знаний, изменений во внутренних регламентах и рабочих процессах происходит непрерывно, - рассказывает Надежда.

Инкассаторы должны знать технологию совершения всех операций инкассации и иметь устойчивые практические навыки, чтобы в нужный момент не тратить время на раздумья и сомнения, а принять решение за несколько секунд. Им нужно соблюдать предписанный нормативными документами порядок работы, при этом оценивать обстановку, учитывать интересы клиентов и быть в строгом тайминге. Только хорошо организованный человек, который умеет быстро принимать решения на базе полученных знаний, настроен на непрерывное обучение, не боится многозадачности и устойчив к стрессовым ситуациям, может достичь успеха в этой профессии.

Бесстрашные и уверенные

Сейчас широко известно, что все спецавтомобили Сбербанка подключены к системе мониторинга. Для переноса денежной наличности применяются спецконтейнеры, представляющие собой сложное устройство, надежно защищающее денежные средства. Каждый такой кейс обеспечен устройством окрашивания банкнот, которое срабатывает при любой попытке взлома. Таким образом, если злоумышленникам и удастся вскрыть контейнер, находящаяся в нем наличность будет безнадежно испорчена стойкой краской. Окрашенные наличные деньги нельзя использовать или обменять, ограбление становится бессмысленным.

Контейнер для переноски наличных

Все эти и другие меры защиты сотрудников инкассации и денежных средств сводят попытки ограбления к нулю. Современные инкассаторы обеспечены индивидуальными средствами защиты — бронежилетами и оружием. Для них существуют обязательные нормы физической и огневой подготовки. Эти мужчины держат себя в постоянном тонусе - активно занимаются спортом и повышают навыки стрельбы, поэтому смогут дать отпор любому противнику.

Несмотря на риски, сами инкассаторы рассказали, что им нравится их работа:

- Мне нравится стабильность. У меня было всего 3-4 рабочих места за всю жизнь, и это - лучшее. Руководство всегда идет навстречу. Нравится хороший соцпакет. И, конечно, здесь отличный коллектив, - рассказал инкассатор Денис Тарасенко.

Денис Тарасенко

Стать частью команды

Чтобы попасть в кандидаты для приема на работу в подразделение инкассации Сбербанка, нужно всего лишь отправить резюме. Сделать это можно как лично, так и через интернет. Резюме попадет в базу, где его рассмотрят специалисты и примут решение о приеме кандидата на работу.

- Мы выбираем несколько кандидатов, проводим собеседование. Потом идем на стадион или в спортзал, проводим тесты на физическую подготовку. В спортзале кандидатам придется порядком выложиться. Например, 25-летнему мужчине на оценку «удовлетворительно» нужно будет подтянуться минимум 8 раз, либо 13 раз отжаться на брусьях, либо 20 раз сделать рывок 16-килограммовой гири, кроме этого в течение 1,5 минуты сделать 75 раз комплексное силовое упражнение из трех движений и за 30 секунд пробежать 100-метровку челночным бегом.



Если кандидат проходит эти этапы успешно, то следующие тестирования он проходит в наших внутренних службах – безопасности и HR , где его проверяют на психологическую устойчивость и благонадежность. Только после этого принимаем решение, подходит ли человек для работы инкассатором. Потом идет обучение сотрудника на специальных курсах. Его обязательно обучают работе с оружием, а также специализированным программам, в рамках которых он должен освоить все технические устройства, с которыми работает инкассатор Сбербанка. После этого начинается испытательный срок, по окончании которого заключается контракт, - рассказал начальник отдела инкассации и перевозки ценностей Коми отделения Сбербанка Александр Шаханов.

Все инкассаторы проходят периодическую проверку в органах внутренних дел на допуск к оружию. Это очень серьезная и, возможно, самая важная часть. Там же инкассаторы приобретают навык безопасно обращаться с оружием.

Народная молва гласит, что потенциальный инкассатор должен обязательно отслужить в армии и иметь лицензию частного охранника. Хотя сейчас служба в армии – необязательное требование, но она будет преимуществом при приеме на работу. Лицензия охранника может свидетельствовать о том, что человек хорошо физически подготовлен и имеет опыт обращения с оружием. Поэтому любой профессиональный опыт может добавить кандидату шансов.

Как рассказали в службе инкассации Сбербанка, текучка кадров в подразделении - минимальная. Большинство служат до самой пенсии или пока не принимают решение попробовать свои силы в другой сфере банковской деятельности.

- Эти люди - особенные. Они очень надежные и дисциплинированные, понимают с полуслова, всегда имеют собственное мнение, умеют открыто обсуждать острые вопросы, предлагают свои решения. Они настоящие профессионалы, любят свою работу и постоянно совершенствуются - восхищается своими подчиненными Надежда.

Спортивные достижения

Несмотря на высокую интенсивность труда, инкассаторы Сбербанка активно участвуют и в корпоративной жизни. Например, в прошлом году сотрудник инкассации Коми отделения Артем Ковтун принимал участие во всероссийских соревнованиях инкассаторов в составе команды Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. По всем дисциплинам, которые включены в соревнования: стрельба, физическая подготовка, вождение автомобиля, команда завершила соревнования с высокими результатами.

- Команда заняла первое место! А мы особенно гордимся тем, что наш сотрудник был в этой команде и приложил усилия для победы. Чемпионы получили в награду медали, грамоты, денежные призы, переходящий кубок и отдых в санаторно-курортном комплексе Сбербанка «Мрия» в Крыму.

Репутация на высоте

Инкассаторы - это те люди, которые ежедневно находятся на виду у тысячи глаз. Их оценивают, а это отражается на репутации всего банка. Именно поэтому к инкассаторам предъявляются особые требования - они всегда должны хорошо выглядеть, быть доброжелательными и корректно общаться с клиентами.

- Мы – часть образа сотрудника Сбербанка, гордимся этим и понимаем свою ответственность. В этот праздник я хочу пожелать своим коллегам крепкого здоровья и безопасных маршрутов, счастья и семейного благополучия. - поздравила Надежда Можегова своих коллег с профессиональным праздником.

Надежда Макарова со своими сотрудниками

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