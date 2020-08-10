Кинотеатр, спортплощадки и велодорожки: что построят на набережной в Сыктывкаре

В Сыктывкаре продолжают благоустраивать набережную. Портал PG11.ru узнал, что планируется построить в этом месте.

Как сообщают специалисты администрации Сыктывкара, на набережной планируют построить открытый кинотеатр, спортивную детскую площадку, зоны активного и спокойного отдыха, велодорожки, освещение, места для установки нестационарных торговых объектов для продажи кофе, мороженного, холодных напитков.

Пока что неизвестно, сколько планируется потратить на благоустройство набережной. Точная сумма станет известна после проведения всех проектных работ и экспертизы.

Напомним, что концепты будущей набережной создал авторский коллектив tochka, который победил в муниципальном конкурсе 2018 года. По словам мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой, объект должны закончить к 100-летию республики.

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