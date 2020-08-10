Ученые рассказали, как арбуз может защитить от рака

Диагноз, который пугает людей сильнее всего - рак. Но от него можно защищаться даже самыми обычными продуктами. Cпециалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау сообщила для РИА Новости, что таким продуктом может быть арбуз.

Как рассказала Майра, ярко-красная мякоть арбуза содержит растительный пигмент ликопин, обладающий антиоксидантным действием. Кроме того, по ее словам, регулярное употребление продуктов, содержащих ликопин, защищает кожу от солнечных ожогов, что очень актуально летом.

- В составе сбалансированного разнообразного рациона питания ликопин может выступать в качестве защиты от рака, диабета второго типа. Антиоксидантная активность ликопина также участвует в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Чем более спелый и более красный арбуз, тем концентрация ликопина выше, - сообщила она.

Помимо этого, арбузы богаты аминокислотой цитруллином, которая помогает в профилактике развития артериальной гипертонии, также арбуз содержит витамин С, бета-каротин, витамины группы В, отмечает Рау.

- Помимо витаминов и антиоксидантов, арбуз содержит и минералы. Учитывая состав арбуза и большое количество воды, его можно считать натуральным средством против дегидратации, что очень актуально в жару. Богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, - сообщила Рау.

Несмотря на всю полезность арбузов и дынь, в больших количествах есть их все-таки не стоит.

- Арбуз - сладкая ягода, в 100 граммах мякоти содержится 6,2 грамма простых сахаров. Поэтому как бы ни хотелось съесть половину арбуза за один прием, людям с сахарным диабетом второго типа стоит есть арбуз понемногу, чтобы не спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови, - сказала она.

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