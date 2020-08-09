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Где проще всего найти подработку: мнение экспертов

Где проще всего найти подработку: мнение экспертов

09 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
wcido.com
Наиболее востребованы такие специалисты, как менеджер онлайн-магазина

Эксперты Института прогрессивного образования перечислили сферы труда и профессии, представителям которых легче всего найти подработку, пишет РИА Новости.

Быстрее всего найти дополнительную работу можно в области электронной торговли. Наиболее востребованы такие специалисты, как менеджер онлайн-магазина, онлайн-консультант, оператор колл-центра и т.д.

В целом, на рынке много вакансий для тех, кто работает в интернете, в том числе в сфере онлайн-образования, отмечают эксперты. Быстро найти подработку могут копирайтеры, SMM-специалисты, контент-менеджеры, модераторы форумов или групп в социальных сетях, а также онлайн-репетиторы и менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов.

Много предложений есть для работников сферы услуг: работодатели ищут строителей, ремонтников, работников коммунальных служб и нянь. По-прежнему не хватает сотрудников в сфере логистики и дистрибуции: водителей, курьеров, грузчиков и кладовщиков.

Помимо этого, из-за повышенных санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу наблюдается высокий спрос на специалистов в сфере уборки и дезинфекции помещений.

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Комментарии 1

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