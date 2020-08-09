Куда уходит красота: ученые рассказали, что делает человека непривлекательным

Учёные очередной раз подтвердили, что недостаточное количество времени, отведённого на сон, способно сделать человека непривлекательным, Пишет replyua.net.

В частности, к таким выводам пришли сотрудники Каролинского университета, расположенного в Стокгольме. Для проведения исследования они привлекли мужчин и женщин в возрасте от 18 до 47 лет.

На первой неделе эксперимента добровольцы должны были спать 7-8 часов в день. По истечению времени специалисты сфотографировали их. Дальше следовала вторая часть эксперимента. Добровольцев заставляли спать не больше 4 часов в день. За этим также последовала фотосессия.

Стоит отметить, что при позировании все люди были без косметики и аксессуаров, способных улучшить их внешний вид. После этого учёные собрали группу добровольцев, которая состояла из 122 человек. Они должны были оценить внешность людей на фотографиях по таким критериям, как здоровье, дружелюбие, красота и способность внушать доверие.

Как показали результаты, выспавшиеся люди казались добровольцам более привлекательными и здоровыми. Ведь из-за нехватки сна у участников фотосессии появлялись синяки под глазами, а кожа бледнела и покрывалась морщинами. Такие характеристики делали людей и менее дружелюбными. А вот на показатели доверия недосып никак не повлиял.

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