Фото дня в Сыктывкаре: жаба-путешественница

- Кого только не встретишь пока гуляешь вечерним днем. На этот раз на мое удивление — вот эта лягушка, а может быть жаба. Но кто ее знает, может, это и прекрасная принцесса. Увы, это уже не узнать, не целовал. Да и отнес ее подальше от дороги, чтоб не раздавили беднягу. #лягушка #жаба #frog #toad #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня