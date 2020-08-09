Фото дня в Сыктывкаре: жаба-путешественница

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Фото дня в Сыктывкаре: жаба-путешественница09 августа 2020
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@dimvortep
@imvortep
- Кого только не встретишь пока гуляешь вечерним днем. На этот раз на мое удивление — вот эта лягушка, а может быть жаба. Но кто ее знает, может, это и прекрасная принцесса. Увы, это уже не узнать, не целовал. Да и отнес ее подальше от дороги, чтоб не раздавили беднягу. #лягушка #жаба #frog #toad #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня
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