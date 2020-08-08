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Факты о банке: как в России времен Гражданской войны называли деньги

Факты о банке: как в России времен Гражданской войны называли деньги

08 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
cbr.ru
Веселые прозвища основывались на элементах оформления

В этом году Банку России исполняется 160 лет, поэтому главный банк страны запустил познавательный онлайн-проект «160 фактов о Банке России». Портал PG11.ru выяснил, о чем можно узнать на сайте проекта. Каждую неделю будет выходить статья с самыми интересными фактами из истории Банка России.

Проект рассказывает об отдельных эпизодах истории с 1860 года до наших дней, оригинальных монетах и банкнотах, уникальных исторических зданиях, где располагаются отделения Банка России, и главное — о людях, чьи судьбы были связаны с Банком России в разные годы.

Также на сайте можно узнать много интересных фактов. К примеру, деньги времен Гражданской войны получали в народе веселые прозвища: «колокольчики», «кузнецы», «воробьи», «грушовки». Зачастую такие прозвища основывались на элементах оформления.

В числе самых знаменитых купюр были «моржовки» — чеки, выпущенные в 1918 году для Русского Севера и украшенные изображениями моржа и белого медведя среди льдин и торосов. Этот арктический пейзаж рисовал Сергей Чехонин, известный график и иллюстратор, ученик Ильи Репина.

Чек Архангельского отделения Государственного банка 25 рублей 1918 года выпуска («моржовка»)

Многие из размещенных на сайте материалов публиковались только в специализированной литературе, часть из них находилась в архивах.

Информация на сайте сгруппирована по темам: «Люди», «Знания и технологии», «География», «Традиции», «Международные связи», «Интересные истории», «Деньги», так что вы сможете быстро найти то, что интересно именно вам. Часть фактов дополнены познавательными мини-тестами.

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