Пленительные силуэты и нежные взгляды: 5 фото сыктывкарок из Instagram

Даже если льют дожди и на улице довольно прохладно, сыктывкарки не падают духом! В этих красотках есть уверенность в том, что ни погода, ни что другое не должно влиять на то, как видит и чувствует себя девушка. Портал PG11.ru сделал подборку сыктывкарских красавиц, которые точно знают, что по-настоящему хорошему настрою и женственности не страшно ничего.

@kovachulya

@ulanovasvetlana

@yana_shatunova_

@natatalalaa

@19_katerinka

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