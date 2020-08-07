Как сыктывкарцам выбрать натуральный мед: рассказал пчеловод с 12-летним стажем

14 августа православные христиане России отмечают Медовый Спас. Праздник, который является первым из трех Спасов и знаменует собой начало Успенского поста. В этот день принято чествовать пчеловодов и их труд, а мед, если верить традициям, обладает особой силой и лечит многие болезни.

Редакция портала PG11.ru пообщалась с директором «Центра традиционной медицины» в Сыктывкаре, хозяином пасеки в селе Додзь Корткеросского района Юрием Козловым и выяснила, каковы особенности северного пчеловодства, как отличить настоящий мед от подделок и от чего зависит его стоимость.

В чем заключается работа пчеловода?

Пчеловод (пасечник) – это специалист, который занимается разведением пчел и содержанием пчелиных угодий. Он ухаживает за пчелами, формирует новые пчелиные семьи, собирает мед и продукты пчеловодства, обеспечивает комфортную зимовку насекомым и следит за пчелоинвентарем.

Юрий Козлов – пчеловод и директор «Центра традиционной медицины» в Сыктывкаре. Фото: «Центр традиционной медицины»

– Работа пчеловода на севере ведется круглогодично. Основная деятельность приходится на весну и лето, когда мы подготавливаем пчел к «работе» и занимаемся медосбором. А в остальные времена года следим за их жизнедеятельностью, помогаем пережить нашу долгую и суровую зиму и благополучно встретить весну, – рассказывает Юрий.

Как пчеловод защищает себя от укусов?

В работе с пчелами важно придерживаться определенных правил в поведении, использовать специальную одежду и усмирять их при помощи дымаря и трав. Только так можно защититься от многочисленных укусов.

– Пчелы пчеловода-хозяина не узнают, как считают многие. Просто он знает, как себя с ними нужно вести. Нельзя делать резких движений и махать руками. С запахами тоже нужно быть аккуратным. Пчелам не нравятся резкие духи, табачный дым, одеколон. Работаем мы в специальных комбинезонах, но он не защищает на 100%, и насекомым все равно удается жалить. Мы не переживаем на этот счет, ведь пчелиные укусы – полезные, – делится Юрий.

В работе с пчелами важно придерживаться определенных правил. Фото: «Центр традиционной медицины»

Какой мед один из самых полезных?

– Пожалуй, самым ценным является мёд от северных пчел. В нем содержится высокое диастазное число. Это основной показатель качества мёда: чем оно выше, тем продукт считается полезнее. Для сравнения: у южного меда средний показатель диастазы равен 8-12, у башкирского или алтайского – 15-18, а у северного – от 20 и выше, поэтому он очень концентрированный и обладает лечебными свойствами, – рассказывает Юрий.

Мед от северных пчел является одним из самых полезных. Фото: «Центр традиционной медицины»

– Еще один главный фактор полезности северного меда заключается в том, что пчелы собирают нектар с растений, которые растут в нашем родном регионе: большинство растений-медоносов Коми являются лекарственными, а луга и земельная территория вблизи пасеки не подвергаются химической обработке. Лето у нас короткое, поэтому растения набирают силу и отдают все свои соки за небольшой период цветения, – говорит Юрий.

Кто определяет качество меда?

– Все зарегистрированные пасеки находятся под наблюдением специалистов ветеринарной службы и проходят проверку в ветлаборатории. Именно они и определяют качество меда, а также проверяют состояние пчел, ульев, оборудования и пасеки в целом. Только с их официального разрешения допускается торговля пчелопродуктами, – рассказывает Юрий.



– Лабораторному исследованию подлежит весь урожай откачанного меда. Благодаря ему можно узнать, натуральный он или фальсифицированный. В натуральном продукте не допускается наличие посторонних примесей и признаков брожения, а биохимический состав и органолептические показатели должны соответствовать ГОСТу.

Все зарегистрированные пасеки проходят проверку специалистами ветлаборатории. Фото: «Центр традиционной медицины»

Можно ли самому отличить натуральный мед от подделки?

– Натуральный мед очень тяжело определить. Даже знающему человеку это не всегда под силу, – рассказывает Юрий. – Единственное 100-процентное подтверждение – это лабораторное заключение. Когда пчеловод регистрирует свою пасеку, он обязывает себя продавать качественный мед. Поэтому лучше всего брать продукт у официально зарегистрированных пчеловодов. Так вы защитите себя от подделок.

О пасеке в селе Додзь и ценовой политике

– Я занимаюсь пчеловодством вот уже на протяжении 12 лет. Помогает мне в этом моя семья. Помимо пчеловодства, я работаю врачом-терапевтом, апитерапевтом и гирудотерапевтом в «Центре традиционной медицины». Наша пасека в селе Додзь зарегистрирована, а каждая партия меда проверяется ветеринарной лабораторией, – делится Юрий.

Юрий Козлов с женой Радой. Фото: «Центр традиционной медицины».

– Наша продукция носит название «КомиМа», и представлена она в магазинах, где поддерживают коми производителей – «МАТÖ», «Дары Севера», а также в самом «Центре традиционной медицины».

«КомиМа». Фото: «Центр традиционной медицины»

– Ценовая политика зависит от погодных условий. В этот сезон она относительно недорогая. Розничная цена за 1 кг меда – 700 рублей, оптовая от 5 кг – 650 рублей, от 10 кг – 550 рублей. Некоторые считают, что мед со временем может испортиться. Однако это не так. Со временем он кристаллизуется, но свои лечебные и вкусовые свойства не теряет. Поэтому можете смело закупаться им на зиму.

Выбирайте настоящий мед от местного производителя. Приходите и закупитесь им к празднику!