В Сыктывкаре в жилом доме обнаружили ртуть

В редакцию портала PG11.ru поступила информация о том, что в подвале жилого дома Карла Маркса, 227 случилось происшествие. Журналист прибыл на место события, чтобы узнать подробности.

К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Как выяснилось, в подвале жилого дома производили ремонтные работы, в ходе которых под плиткой пола нашли ртуть. Работники оперативно вызвали сотрудников МЧС.

Полицейский сообщил, что ничего страшного не произошло, так как ртути там всего было несколько милиграмм. По его словам, примерно столько же, сколько в градуснике. Однако причины, по которым она оказалась под плиткой пола, остаются неизвестными.

Сотрудники МЧС оперативно сработали и ликвидировали последствия происшествия.

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