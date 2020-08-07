Почему получить выплату на ребенка в 10 000 рублей так сложно: мнение специалиста

Слухи вокруг выплаты пособия 10 000 рублей на детей в августе продолжают волновать народ. Многим не на что собрать детей в школу. Люди взывают к разным властным инстанциям, создана петиция, подписанная сотнями тысяч россиян. Этот родительский импульс подхватили депутаты Госдумы, но дальше их заявлений дело не сдвинулось. Портал «Московский комсомолец» попытался выяснить, остался ли шанс на детские пособия в августе, откуда их может взять правительство и позволяет ли это законодательная ситуация.

Изначально предполагалось, что выплата будет разовой. Мера была утверждена Указом № 317, который Владимир Путин подписал 11 мая 2020 года. Всего было подано заявлений (через портал госуслуг или в отделении Пенсионного фонда) примерно на 15 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, с 1 июня деньги начали перечислять семьям. Минфин выделил на это 222 миллиарда рублей.

Вторая выплата коснулась уже 27 млн детей с рождения до 16 лет , то есть,конечный круг получателей оказался значительно шире. На нее правительство выделило около 274 миллиардов. Если сложить суммы двух «траншей», июньского и июльского, получим 496 миллиардов Для сравнения: в прошлом году для обеспечения всех социальных выплат в федеральном бюджете было предусмотрено 3,3 трлн рублей, в том числе на страховые пенсии – 1,9 триллиона.

Тут важно прояснить, что именно госказна, а не Пенсионный фонд служит источником таких выплат. ПФР выполняет лишь роль оператора, передаточного звена между государственными финансами и населением. С помощью СНИЛСов, находящихся в его учетной базе, ведется учет тех граждан, кто имеет право на получение госуслуг и социальных льгот. ПФР аккумулирует средства, перечисляемые в него из федерального бюджета, а дальше - производит выплаты.

И когда сейчас его отделения по всей России штурмуют отчаявшиеся родители, сотрудники ПФР вполне резонно отвечают им, что они лишь исполнители, а не законотворцы. Если закон о третьей по счету выплате семьям с детьми будет одобрен Госдумой, и соответствующие средства поступят в ПФР, фонд автоматически перечислит их получателям.

Конечно, 496 миллиардов – значимая сумма. Но с учетом того, что во втором квартале реальные доходы россиян провалились на 8%, что сотни тысяч граждан потеряли работу, она не позволит в полной мере возместить ущерб от коронакризиса, рассуждает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Идею новой единовременной выплаты на детей эксперт одобряет, - для многих семей она стала бы серьезным подспорьем перед 1 сентября. Особенно эти деньги нужны тем папам и мамам, кто, будучи уволенным в апреле-мае, не успели пока найти новое рабочее место.

При этом собеседник «МК» убежден: в августе никаких выплат не будет. На уровне правительства и президента вопрос даже не обсуждается, а Госдума приступит к работе после каникул только 15 сентября. Соответственно, даже если законодатели получат вдруг отмашку сверху, деньги из бюджета поступят в распоряжение в ПФР не раньше октября.

Может быть, тогда и нет особого смысла педалировать сейчас эту тему? И вообще, насколько грамотно поступили власти, ограничившись двумя «трансфертами» в адрес всех российских семей с детьми до 16 лет? Об этом мы спросили депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, доктора экономических наук Оксану Дмитриеву.

- Выплаты следовало производить более дифференцированно и адресно, с учетом положения каждой отдельно взятой семьи. Государство должно было обратить внимание, в первую очередь, на те домохозяйства, где родители (один или оба) потеряли источник дохода по форс-мажорным обстоятельствам, либо трудились на предприятиях, оказавшихся в локдауне. Таким семьям явно не хватило и тех 20 тысяч рублей компенсации, что им перечислили в июне-июле двумя порциями, - говорит Оксана Дмитриева. - Вместе с тем, многие семьи вполне могли бы и обойтись без этих денег: согласно опросам ряда рекрутинговых агентств, 40% компаний в России не урезали зарплаты своим сотрудникам во время пандемии и никого не уволили по сокращению штата.

Насколько серьезной тратой для государства стали эти без малого полтриллиона «детских» рублей, выделенные в первые два летних месяца?

- Деньги, конечно, немалые. Понятно, что когда всем перечисляются по 10 тысяч, без исключения, это вызывает широкое одобрение. Такие меры традиционно популярны. Плюс это простой и эффективный механизм с точки зрения администрирования. Но очень многие семьи эти выплаты не спасут. О чем говорить, если, к примеру, месячный заработок одного из родителей, основного кормильца, не дотягивает даже до уровня медианной заработной платы в 35 тысяч рублей?

Многие жалуются, что получили только одну выплату – за июнь. Причем так дело обстоит далеко не только в российской глубинке, но и в столице. С чем это может быть связано?

- Причины чисто технические, поскольку закон подписан, обязательства взяты, и правительство их выполнит. Выплаты непосредственно осуществляет ПФР, но, поскольку речь идет о значительных для центрального бюджета суммах, видимо, средства еще не успели поступить в региональные отделения ПФР в полном объеме.

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