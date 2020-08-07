Россияне старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день, в который они смогут пройти диспансеризацию. Об этом сообщают РИА Новости.

Взять выходной можно будет один раз в году. Работник должен будет принести медицинскую справку, что он потратил рабочее время на прохождение диспансеризации. Нововведение начнет действовать 11 августа. Власти считают, что это поможет сохранить здоровье работающих россиян.

В Госдуме поддержали такую инициативу. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал россиян ответственно отнестись к прохождению диспансеризации. По его словам, это касается не только пациентов, но и самих врачей.

- Дело в том, что у нас бывает очень часто: к врачу обращаются, когда болезнь в серьезной стадии. А идеология должна быть другой. Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы болезнь либо не допустить, либо купировать, - сказал он.

Депутат отметил, что о здоровье нужно думать постоянно, так как с причинами бороться легче, чем с последствиями.

В конце минувшего года Минздрав рассказал об итогах проведенной в 2018 году диспансеризации. В ведомстве сообщили, что у половины взрослых людей нашли хронические заболевания, среди детей этот показатель еще выше.

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