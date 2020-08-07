Выездные акции и полный онлайн: как работают современные сыктывкарские библиотеки

Сыктывкарские библиотеки давно уже перестали быть только как местами, где можно почитать книги. Портал PG11.ru выяснил, как сейчас работаю излюбленные места любителей почитать.

9 августа в России празднуется день книголюба. Специалист сыктывкарской национальной библиотеки Елена Лобанова рассказала, чем сейчас занимается их учреждение:

- На самом деле, библиотека - это давно уже не только книги. Мы не стоим на месте, развиваемся, многое перевели в онлайн-режим. Записаться в библиотеку, например, можно на сайте, регистрация занимает несколько минут. Вы получаете номер читательского билета, с ним можно читать книги из онлайн-библиотеки, - сообщает специалист библиотеки.

Елена Лобанова отметила, что в онлайн-библиотеке в открытом доступе хранятся произведения коми писателей и молодых местных авторов, копии республиканских газет, редкие издания, ноты и прочее.

- Если у вас есть читательский билет, то вы получаете доступ к электронным книгам - самым топовым новинкам и бестселлерам, - сообщает Елена Лобанова.

По словам девушки, специалисты библиотеки закрывают многие потребности населения. Они помогут заполнить декларации о доходах, консультируют предпринимателей по вопросам регистрации бизнеса и ведения отчетности, системам налогооблажения и государственной поддержки. Как отмечает специалист, их центр правовой информации часто проводит встречи с юристами, сотрудниками разных служб и ведомств.

- Мы практически единственные, кто в Республике Коми работает с изобретателями, в том числе и с детьми – помогаем зарегистрировать свои разработки и запатентовать идеи. Мы помогаем преподавателям – у нас есть целый образовательный проект бесплатных обучающих занятий, развивающие «информационную компетентность» школьников и студентов. Проще говоря, мы учим подрастающее поколение пользоваться современными ресурсами, искать в них нужную информацию, - заявляет девушка.

В национальной библиотеке есть множество технических новинок, таких как электронные читательские билет и мероприятия в онлайн-формате. Как отмечает Елена Лобанова, у многих родителей остро стоит проблема занятий ребенка в летний период. Поэтому специалисты библиотеки организовали онлайн-смену детского лагеря.

- А еще у нас есть постоянные выездные акции – по пятницам в Кировском парке книжные фримаркеты, а по вторникам и четвергам в новом парке «Строитель» для семейной аудитории устраиваем встречи с викторинами и настольными играми, - заключает специалист национальной библиотеки.

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