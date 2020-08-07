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Выездные акции и полный онлайн: как работают современные сыктывкарские библиотеки

Выездные акции и полный онлайн: как работают современные сыктывкарские библиотеки

07 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Выездные акции и полный онлайн: как работают современные сыктывкарские библиотеки
У всех местных жителей есть возможность получить электронный читательский билет

Сыктывкарские библиотеки давно уже перестали быть только как местами, где можно почитать книги. Портал PG11.ru выяснил, как сейчас работаю излюбленные места любителей почитать.

9 августа в России празднуется день книголюба. Специалист сыктывкарской национальной библиотеки Елена Лобанова рассказала, чем сейчас занимается их учреждение:

- На самом деле, библиотека - это давно уже не только книги. Мы не стоим на месте, развиваемся, многое перевели в онлайн-режим. Записаться в библиотеку, например, можно на сайте, регистрация занимает несколько минут. Вы получаете номер читательского билета, с ним можно читать книги из онлайн-библиотеки, - сообщает специалист библиотеки.

Елена Лобанова отметила, что в онлайн-библиотеке в открытом доступе хранятся произведения коми писателей и молодых местных авторов, копии республиканских газет, редкие издания, ноты и прочее.

- Если у вас есть читательский билет, то вы получаете доступ к электронным книгам - самым топовым новинкам и бестселлерам, - сообщает Елена Лобанова.

По словам девушки, специалисты библиотеки закрывают многие потребности населения. Они помогут заполнить декларации о доходах, консультируют предпринимателей по вопросам регистрации бизнеса и ведения отчетности, системам налогооблажения и государственной поддержки. Как отмечает специалист, их центр правовой информации часто проводит встречи с юристами, сотрудниками разных служб и ведомств.

- Мы практически единственные, кто в Республике Коми работает с изобретателями, в том числе и с детьми – помогаем зарегистрировать свои разработки и запатентовать идеи. Мы помогаем преподавателям – у нас есть целый образовательный проект бесплатных обучающих занятий, развивающие «информационную компетентность» школьников и студентов. Проще говоря, мы учим подрастающее поколение пользоваться современными ресурсами, искать в них нужную информацию, - заявляет девушка.

В национальной библиотеке есть множество технических новинок, таких как электронные читательские билет и мероприятия в онлайн-формате. Как отмечает Елена Лобанова, у многих родителей остро стоит проблема занятий ребенка в летний период. Поэтому специалисты библиотеки организовали онлайн-смену детского лагеря.

- А еще у нас есть постоянные выездные акции – по пятницам в Кировском парке книжные фримаркеты, а по вторникам и четвергам в новом парке «Строитель» для семейной аудитории устраиваем встречи с викторинами и настольными играми, - заключает специалист национальной библиотеки.

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