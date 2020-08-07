Главам регионов дали рекомендацию больше помогать бездомным07 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / Главам регионов дали рекомендацию больше помогать бездомным
Такие меры смогут снизить преступность
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала главам регионов создавать и расширять центры помощи бездомным. С текстом решения комиссии, подписанным главой МВД России Владимиром Колокольцевым, ознакомились «Известия».
Согласно документу, центры помощи бездомным будут необходимы для социальной адаптации этих людей, поиска для них жилья и работы.
Предполагается, что подобные меры смогут снизить преступность в среде бездомных. В тексте решения приводится статистика. Так, в прошлом году преступления совершили 7,5 тысяч бездомных.
По данным на 2019 год, в России существует 136 организаций, занимающихся помощью бездомным, в частности центры социальной адаптации, приюты, гостиницы и дома ночного пребывания. Однако мест для бездомных, которых в России насчитывается от 1 млн до 5 миллионов, недостаточно.
«Создание одного центра помощи бездомным может обойтись в 100–300 млн рублей, но расходы на их годовое содержание, обслуживание и функционирование составят гораздо больше», — пояснил завкафедрой государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Руслан Абрамов.
При этом, по словам эксперта, открыть подобное учреждение необходимо в каждом регионе.
Подробнее читайте в материале «Известий»:
Уезд милосердия: губернаторам поручили создать центры помощи бездомным
Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
07 августа 2020, 10:30
Комментарии 0