Онколог рассказал, какой фактор увеличивает риск развития рака в 30 раз

Онколог рассказал, какой фактор увеличивает риск развития рака в 30 раз06 августа 2020
Евгения СычеваВозрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн назвал факторы, влияющие на развитие рака. Об этом сообщает Газета.ru.
По его словам, не каждый рак вызывается наследственностью. От генетики зависит только 15% случаев развития онкологии.
Врач отметил, что очень часто происходят мутации, связанные с возрастом и образом жизни.
- Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака. Если сюда добавить алкоголь, то риски развития недуга также дополнительно возрастают, — рассказал Каприн на своей странице в Instagram.
Чтобы помочь организму, нужно отказаться от вредной привычки. Чтобы легкие курильщика «пришли в себя», нужно десять лет.
Кроме того, не следует забывать и про возраст. После 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается число клеточных мутаций, которые иммунитет уже не способен сдерживать. В результате может начаться злокачественный процесс в организме.
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