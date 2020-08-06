Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Готовимся к школе
Главная
Новости
Эксперт рассказал, как удалить информацию о себе из интернета

Эксперт рассказал, как удалить информацию о себе из интернета

06 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Нажатием одной кнопки это не сделать

Интернет — это огромная пространство, где содержится масса информации о людях, компаниях и предметах. Не всегда эта информация имеет позитивный характер, а удалить ее зачастую бывает очень сложно, рассказал агентству «Прайм» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. 

- Информация о вас может находится на миллионах сайтов, нажатием одной кнопки все удалить невозможно. Да и вряд ли кто-то станет поочередно договариваться с каждым отдельным ресурсом, который перепечатал, например, вашу биографию, — объясняет эксперт.

Как правило, удаление нежелательной информации происходит по решению суда. К примеру, если госслужащий захочет удалить в Интернете какую-то информацию из своей биографии, ему нужно будет доказать в суде, что это ложь, отмечает Кусков. 

- Любой человек, также, как и компания проживает целую жизнь, за это время может произойти все что угодно – бывают взлеты и падения. Все это является частью жизни и удалять информацию не совсем правильно, — говорит Кусков.

Что касается удаления личной информации в социальных сетях, от которых вы, к примеру, потеряли пароли, то необходимо обратиться к администраторам соцсети, доказать им, что аккаунт принадлежит вам, а затем получить доступ к своему профилю и удалить нежелательную информацию, объясняет эксперт. 

При этом, если вашу личную информацию опубликовали без вашего разрешения, это является нарушением. Удалить нежелательный контент можно только через суд, заключает эксперт.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Мнение специалиста

Читайте также: Блефаропластика: что это за процедура и почему она становится популярной у жителей Коми

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В одном из районов Сыктывкара закрывают единственную поликлинику: что об этом думают жители Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
В Коми закончились федеральные деньги на выплату пособий по безработице: правда ли это Читать
03 августа
Наконец-то идем в кино: афиша свежих фильмов в кинотеатрах Сыктывкара Читать
02 августа
Фото дня от сыктывкарки: милая белка на улицах города Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

28 июля
Еще одну выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми оценили в Госдуме
24 июля
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
24 июля
Выборы в сентябре продлятся три дня
24 июля
Врачи назвали самые первые признаки рака желудка
24 июля
В России взлетел курс евро
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru