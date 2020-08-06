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Ученые создали сильное обезболивающее из взрывчатки

Ученые создали сильное обезболивающее из взрывчатки

06 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Новому препарату предстоит пройти испытания

В сознании обывателя взрывчатка несет в себе только опасность и разрушение. Но ученые из Бийска на основе гексаазаизовюрцитана — компонента взрывчатого вещества CL-20 — создают новое обезболивающее. Об этом сообщают РИА Новости.

Исследователи из ИПХЭТ СО РАН, которые разрабатывают препарат совместно с Томским НИИ фармакологии и регенеративной медицины имени Е. Д. Гольдберга, уверены в безопасности обезболивающего для организма.

Несмотря на то, что CL-20 — мощная взрывчатка, вещество относится к группе химических веществ, обладающих фармакологическими свойствами, которые ученые и намерены использовать.

- Доклинические исследования показали, что препарат обладает выраженным анальгетическим действием на уровне существующих опиоидных анальгетиков, — отметила Дарья Кулагина, кандидат химических наук, научный сотрудник лаборатории медицинской химии ИПХЭТ СО РАН.

Рабочее название препарата — «Тиовюрцин». Вещество не вызывает лекарственной зависимости, угнетения дыхания и повреждения слизистой ЖКТ. Планируется, что препарат будет применяться в нейрохирургии и неврологии.

- Исследования показали, что он может применяться в комплексе с противоопухолевыми средствами, в некоторых случаях приостанавливая развитие опухолей, — рассказала специалист.

Разработанный анальгетик не имеет аналогов, описанных в патентной и научно-медицинской литературе.

Препарат уже прошел несколько этапов доклинических испытаний на грызунах. Результаты показали, что по силе и длительности воздействия разработка превосходит многие известные анальгетики.

Но до появления в аптеках новому анальгетику предстоит пройти испытания в экспериментальной группе добровольцев, это займет еще несколько лет. После клинических тестов его можно будет запускать в производство.

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Медицина Наука

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