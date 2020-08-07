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«У меня провалы в памяти, не чувствую половины головы»: сыктывкарец просит помощи после трепанации черепа

«У меня провалы в памяти, не чувствую половины головы»: сыктывкарец просит помощи после трепанации черепа

07 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/ Сергей Левицкий
Мужчина не сдается и продолжает жить

Сыктывкарец попал в очень непростую жизненную ситуацию. Из-за травмы головы он пережил трепанацию черепа и просит у земляков помощи. Портал PG11.ru выяснил подробности происшествия.

Как рассказал сыктывкарец Сергей Левицкий, 8 сентября 2018 года, за день до свадьбы, он упал с квадроцикла и получил закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени. После трепанации черепа он впал в кому.

- Когда я проснулся, то три дня не мог говорить и  неделю не мог ходить. У меня провалы в памяти, не чувствую половины головы, атрофия зрительного нерва и суженное поле зрения, - сообщает Сергей Левицкий.

vk.com/ Сергей Левицкий до травмы

После перенесенной травмы мужчине необходимы дорогостоящие лекарства, занятия в тренажерном зале и реабилитация в Москве. Как рассказал Сергей, один день в реабилитационном центре обойдется в 18 тысяч рублей. 

- Врачи мне рассказали, реабилитацию стоит продолжать хотя бы три месяца. А стоит это 1 миллион 280 тысяч рублей. К сожалению, в нашей семье нет таких денег. Поэтому я прошу помощи у своих земляков! - заключает мужчина.

Специально для портала PG11.ru Сергей Левицкий записал видеообращение, в котором просит помощи у сыктывкарцев:

Если вы хотите помочь Сергею Левицкому, то вы можете отправить любую сумму на карту 4276 5207 4209 6130 Сергей Николаевич Л. О всех тратах собранных средств Сергей отчитывается на своей странице «ВКонтакте». Мужчина готов предоставить все документы о прохождении лечения.

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